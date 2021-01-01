القبض على مقاتل محترف للاشتباه بمحاولة طعن شقيقاته

وكالات / سما /

ألقي القبض على المكسيكي إيروين ريفيرا، مقاتل الفنون القتالية المختلطة "MMA" المشارك في بطولة اتحاد "UFC"، للاشتباه في محاولته طعن شقيقاته، وذلك وفقا لموقع "MMA Fighting".

وقال "UFC" في بيان رسمي، حسب شبكة "TMZ"، جاء فيه: "الاتحاد على علم بالحادثة الأخيرة. وردت معلومات من إدارة أعمال المقاتل تفيد بأن سلوكه في الفترة الأخير قد يشير إلى مشكلة في الصحة العقلية. الاتهامات مقلقة للغاية، ونحن نجمع معلومات إضافية".

وكان من المفترض أن يخوض ريفيرا نزالا، يوم 31 مارس المقبل، وذلك ضمن منافسات "UFC Fight Night"، ولكن تم إلغاء النزال.

يذكر أن إيروين ريفيرا (31 عاما) حقق 10 انتصارات خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم، ويدير أعماله الروسي علي عبد العزيز، وهو مدير أعمال مواطنه حبيب نورمحمدوف، بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة المعتزل.