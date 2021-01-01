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تصل في مارس .. مباحثات مع اسرائيل لتخصيص لقاحات للطاقم الطبي الفلسطيني

الإثنين 11 يناير 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصل في مارس .. مباحثات مع اسرائيل لتخصيص لقاحات للطاقم الطبي الفلسطيني



رام الله / سما /

كشف مصدر في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة أجرت "مباحثات غير رسمية" مع إسرائيل بشأن تخصيص إمدادات محددة من اللقاحات للفلسطينيين لصالح تطعيم الطاقم الطبي.

وقال جيرالد روكنشوب ، ممثل منظمة الصحة العالمية في السلطة الفلسطينية وقطاع غزة ،حسب موقع واللاه العبري " إن إسرائيل ستدرس هذا الاحتمال.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية طالبت اسرائيل بتوفير لقاحات للشعب الفلسطيني كونها قوة محتلة ولا يعفيها من المسؤولية.

وأعلنت السلطة أنها تتوقع استلام أول شحنة لها في مارس من شركة الأدوية البريطانية Astraznika .

وقالت منظمات حقوق الإنسان ، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ، أن إسرائيل ملزمة قانونًا بتوفير اللقاحات للفلسطينيين. بينما قالت اسرائيل من جهتها أن توزيع اللقاحات على مواطني السلطة الفلسطينية لن يكون ممكنا إلا بعد أن تكون الكمية المعطاة لإسرائيل كافية لجميع سكانها.

#منظمة الصحة العالمية #لقاح كورونا #السلطة الفلسطينية #اسرائيل

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