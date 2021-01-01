اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية بان الحكومة تنتظر إصدار الرئيس المرسوم لتحديد موعد عقد الانتخابات، من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية.

وفي موضوع استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستوطنات, اكد اشتية ان فلسطين سوف تتقدم بشكاوى جنائية على تلك الدول في المحاكم الدولية.

واضاف" هو خرق لا تقوم به دول غير عربية، يعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم اكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بهذه الملاحقة".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا قال اشتية ان الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا بسيطا، بفضل الالتزام بالإجراءات، وستبحث لجنة الطوارئ العليا الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية.

واشار الى ان وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح، ستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين، ستبدأ العملية بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا.



وطالب اشتية اسرائيل بتحمل مسؤوليتها كدولة احتلال وتوفير اللقاحات للشعب الفلسطيني، "ونطالب بتوفير التطعيم اللازم للأسرى ولمن يريد منه".

في موضوع اخر قال اشتية "بصفتي وزير الداخلية وبالتنسيق مع مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، رفعنا للرئيس مقترحات لتعيين نواب لقادة جميع الأجهزة، أقرَّها مشكورا.

واضاف " سنشكل لجنة وطنية لوضع الخطط ورصد الإمكانيات اللازمة، ليكون هذا العام 2021 عام الرواية الوطنية، داخليا وفي الشتات وعربيا ودوليا، لمواجهة محاولات الاحتلال لتزييف التاريخ والحملات التحريضية علينا.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، "سعداء بالأجواء الإيجابية المحيطة بإجراء الانتخابات، ونريد لها أن تكون بوابة لتجديد حياتنا الديمقراطية وتوحيد الوطن وإنهاء الانقسام على أسس من الحق والحرية والعدالة والشراكة الوطنية، ونريد للانتخابات أن تؤسس لمرحلة جديدة".

وطالب الأمم المتحدة وأوروبا أن تضغط على إسرائيل للسماح للأهل في مدينة القدس المشاركة ترشيحًا وانتخابًا، لأن ذلك حق لهم من جهة ومنصوص عليه في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التي التزمت بتنفيذها من جهة أخرى.

يتبع...