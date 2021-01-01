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كيف تحمى أسنانك من التسوس والتهابات اللثة؟

الإثنين 11 يناير 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تحمى أسنانك من التسوس والتهابات اللثة؟



وكالات / سما /

يساعد التمسك بتنظيف الأسنان بشكل يومي في الحفاظ على صحة وسلامة الأسنان من التسوس وتفادى التهابات اللثة وغيرها، حيث يؤدى إهمال تنظيف الأسنان بشكل منتظم إلى الإضرار بالصحة العامة، وفقًا لموقع "healthline".

كم مرة في اليوم يجب أن تغسل أسنانك

توصى الجمعية الأمريكية لطب الأسنان بضرورة غسل الأسنان مرتين يوميًا، صباحًا ومساءًا، مع أهمية استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة، كما تؤكد على الاستمرار بغسل الأسنان لمدة دقيقتين على الأقل فى كل مرة والتأكد من تنظيفها جميعًا.

بجانب تنظيف الأسنان، لابد من تنظيف ما بين أسنانك مرة واحدة يوميًا، من خلال استخدام خيط تنظيف الأسنان، حيث يساعد ذلك فى إزالة جزيئات الطعام التي غالبًا مع تتركز تحت خط اللثة وبين الأسنان، ومن ثم تفادى خطر الإصابة بالتسوس والتهاب اللثة والأسنان.

كيفية تنظيف الأسنان للأطفال

من المهم الحفاظ على نظافة الفم بالنسبة للأطفال من خلال تنظيف الأسنان، بمجرد أن ترى أسنان طفلك تتكسر ابدأ بتنظيفها بفرشاة أسنان ناعمة الشعيرات مرتين يوميًا صباحًا ومساءًا لمدة دقيقتين في كل مرة، واستخدام كمية قليلة من معجون الأسنان الذى يحتوى على فلوريدا، بمقدار حبة الأرز تقريبًا، مع مراعاة مراقبتهم جيدًا حتى لا يقوموا بابتلاع المعجون.

أضرار عدم غسيل الأسنان بشكل يومي

تجنب غسل الأسنان بشكل يومي وبانتظام صباحًا ومساءًا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأسنان، حيث يؤدى ذلك إلى تراكم الطعام والبكتريا الذى يكون طبقة تسمى "البلاك" تتسبب بتدمير أسنانك وتأكل "المينا" وهى الطبقة الخارجية المسئولة عن حماية الأسنان مع مرور الوقت، كما أن إهمال غسيل أسنانك يؤدى إلى حدوث التهابات حادة باللثة تصل إلى حد النزيف.

#الأسنان #اللثة #التسوس #التهابات اللثة #الأطفال

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