سليل العائلة الأرستقراطية الصهيونية يريد ترك اليهودية .. هل ستسمح له إسرائيل؟

ترجمة الحدث

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مقالة صحفية، حول طلب أفراهام بورغ، سليل إحدى العائلات الصهيونية، ترك اليهودية.

وجاء فيه:

لماذا يطلب أفراهام بورغ، الذي شغل منصب رئيس الكنيست ورئيس الوكالة اليهودية، من إسرائيل إلغاء تسجيله كيهودي؟.

أفراهام بورغ رجل ذو ألقاب عديدة، سليل إحدى العائلات الأرستقراطية للحركة الصهيونية الدينية، وكان رئيس الكنيست في دورتها الـ 15 (1999-2003)، وهو عضو قيادي في "مجموعة الثمانية" ذات الميول اليسارية في حزب العمل في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، رئيس الوكالة اليهودية (1995-1999)، ووفقًا للبروتوكول، خلال فترة عمله كرئيس للكنيست، شغل منصب رئيس الدولة بالإنابة.

الآن، على الرغم من كل ما سبق، يسعى " أفاروم"، كما هو معروف على نطاق واسع، للتخلي عن لقب واحد: تصنيفه كيهودي وفقًا لسجل السكان في وزارة الداخلية. وفي إفادة سيقدمها إلى المحكمة المركزية في القدس، يؤكد أنه لم يعد يعتبر نفسه تابعا للقومية اليهودية، وأن "ضميره" لا يسمح بتصنيفه كعضو في تلك الأمة، لأنه يعني ضمناً "الانتماء إلى جماعة السادة". بكلمات بسيطة وواضحة، يؤكد: "لم يعد بإمكاني الشعور بالانتماء لهذه الجماعة".

يأتي هذا القرار الاستثنائي، الذي يبدو على بعد سنوات ضوئية من معظم الأنشطة العامة المعروفة لبورغ، في أعقاب سن قانون القومية في عام 2018.

ويقول بورغ في إفادة خطية: "يعني هذا القانون أن المواطن الإسرائيلي (غير اليهودي) سيعاني من مكانة أدنى، على غرار ما عاناه اليهود في مراحل وأجيال سابقة.. ما هو مقيت بالنسبة لنا، نفعله الآن لمواطنينا غير اليهود".

ويؤكد بورغ أن هذه ليست خطوة متطرفة - بل على العكس، هي خطوة ضرورية ومنطقية بحسب تعبيره.

وقال بورغ: "أسأل نفسي ما الذي يفترض أن يفعله المواطن الذي لم يكن راضياً عن القانون". ويضيف: "هذا القانون يشكل تغييرًا في تعريفي الوجودي، ولأنني أفترض أن محكمة العدل العليا لن تمس هذا القانون، فأنا أنتقل إلى المرحلة التالية".

قبل أسبوعين، نظرت المحكمة العليا في هيئة موسعة من 11 قاضيًا في الطعن بالقانون، بعد عدد كبير من الالتماسات المرفوعة ضد دستوريته. و تشير التعليقات التي أدلى بها القضاة خلال جلسات الاستماع إلى أن فرضية بورغ صحيحة.

يقول بورغ: "أنا لا أطلب أشياء متطرفة ولا أطلب أن أسجل كعربي، أنا لست جزءًا من الجماعة (اليهود) بموجب هذا التعريف، عليهم حذف اسمي".

جسر بعيد جدا

كان بورغ، 65 عامًا، دائمًا "من أصحاب الفكر الوسطي"، حتى في حزب العمل وبالتأكيد داخل الأوساط الدينية الصهيونية. ومع ذلك، فإن الرحلة التي قام بها في السنوات القليلة الماضية إلى اليسار استثنائية تمامًا.

لكن الصهاينة المتدينين ليسوا الوحيدين الذين لا يستطيعون تعريف بورغ. منذ خروجه من الساحة السياسية، منذ أكثر من 15 عامًا، نأى بنفسه بشكل متزايد عن سفينته الأم، حزب العمل، بل واتهمه بالمسؤولية عن جرائم الاحتلال . المواقف التي يتبناها اليوم تعتبر راديكالية من قبل معظم الجمهور الإسرائيلي، بمن فيهم أولئك الذين يسمون أنفسهم يساريين.

يقول: "عندما دخلت السياسة، في الثمانينيات، رأيت نفسي تلميذًا واضحًا ليشعياهو ليبوفيتز. كنت أتبنى مبدأين: فصل الدين عن الدولة، وإنهاء الاحتلال. وقد مرت عقود منذ ذلك الحين، وما زلت أريد فصل الدين عن الدولة وإنهاء الاحتلال. أنا لم أتغير - أنتم من تغير. لقد أصبحتم يمينيين وقوميين وأصوليين أكثر بديمقراطية أقل.. أنا ما زلت في نفس المكان".

يقول بورغ: "أنا لا أعرف ماذا تعني الدولة القومية للشعب اليهودي، وفقًا لذلك القانون. ولكن ما أعلمه أنك إذا اتخذت القانون كما هو وغيّرت الكلمات، وقمت بسنه في مكان توجد فيه أقلية يهودية – سيعد هذا القانون (معاداة للسامية) وتعلن حربًا شاملة ضده".

وفي إفادته أمام المحكمة، كتب بورغ أنه لا "يقبل التعريف المشوه والتمييز للدولة على أنها تنتمي إلى الأمة اليهودية وأنه لم يعد راغبًا في إدراج جنسيته على أنها يهودية في سجلات وزارة الداخلية".

يقول بورغ ردا على حديث نتنياهو بأن اليساريين اليهود نسوا أنهم يهود: "أنا أتعامل مع المفاهيم الفلسفية ومسألة الهوية. سواء كان ذلك يجعلهم (أي اليمين) يشعرون بالرضا أو لا، لا يهمني. عليهم أن يفهموا أن ثمن التشريع غير الضروري هو تفكيك الجمع الإسرائيلي. سأستمر في عيش هويتي اليهودية التاريخية بالطريقة التي عاشها والديّ وأجدادي".

من الصعب التكهن كيف ستتعامل المحكمة مع طلب رئيس الكنيست السابق. تناولت المحاكم في مناسبات عديدة مسألة تصنيف الهوية في سجل السكان، بما في ذلك الانتماء الديني. من أشهر القضايا قضية الكاتب يورام كانيوك، الذي سعى لتغيير انتمائه من "يهودي" إلى "بلا دين"، وهو طلب وافقت عليه المحكمة في عام 2011.

لكن طلب بورغ مختلف، لأنه يشير إلى مسألة الجنسية، وهي فئة شاذة في سجل السكان الإسرائيلي غير موجودة في الوثائق في المؤسسات الموازية في معظم البلدان الأخرى، حيث الجنسية هي نفسها المواطنة. يوضح المحامي مايكل سفارد، الذي يمثل بورغ، أن هذا الموضوع قد نوقش بالفعل من قبل المحكمة العليا في الماضي، عندما طرح السؤال عن سبب عدم إدراج جنسية المرء في سجل السكان على أنها "إسرائيلية" بدلاً من "يهودية". حكمت المحكمة بعد ذلك أنه لا يوجد شيء اسمه "الجنسية الإسرائيلية" وأنه من المستحيل تسجيل شيء وهمي غير موجود.

ومع ذلك، لا يريد بورغ أن تظهر جنسية مختلفة في سجلات السجل. يوضح المحامي سفارد: "كانت هناك حالة في السبعينيات نبني عليها كل شيء" . "كان الأمر يتعلق بشخص قال إنه أممي، ولم يعتبر نفسه عضوًا في أي أمة - وقد ألغت المحكمة تصنيفه.

لدى بورغ عدد كبير من الشكاوى التي تشير إلى كل جملة تقريبًا في قانون الدولة القومية. لكن حتى قبل التفكير فيها، تكمن أكبر مشكلة بالنسبة له في ما يغفله التشريع: مبدأ المساواة وضرورة منع التمييز. يقول: "لقد تم التخلص من تلك النقطة على وجه التحديد، وما تبقى هو منح أولوية لمجموعة على حساب غيرها".

تبدأ اعتراضات بورغ على القانون نفسه بمقالته الأولى، التي تعرّف "أرض إسرائيل" على أنها الوطن التاريخي للشعب اليهودي.

يحدد القانون أيضًا رموز الدولة: الاسم والعلم والنشيد الوطني. يعلق على ذلك بالقول: "بالطبع.. كيف يمكن لشخص من بغداد أن يغني عن النظر إلى الأمام، إلى أطراف الشرق، وإسرائيل إلى الغرب؟ إنه نشيد استعماري. إنه ليس إشكاليا فقط لأنه يقول: (الروح اليهودية تشتاق)، ولكن بسبب أشياء أخرى، أعتقد أنه في اللحظة التي تأسس فيها الكيان الإسرائيلي، مع أناس من جميع أنحاء العالم، مع كل أنواع الهوية، يمكن أن تكون "هاتكفا" نشيد الجالية اليهودية أو حتى القسم الأشكنازي. لكن إذا أردنا أن يكون نشيدًا لجميع مواطني البلد، فإنه يتطلب التكيف".

لصالح رئيس وزراء عربي

وماذا عن المادة في القانون التي تنص على أن "القدس كاملة وموحدة هي عاصمة إسرائيل"؟ هنا نقدي موجه في الواقع للفلسطينيين. ترشح لمنصب رئيس بلدية القدس. ماذا تنتظر؟" هل تود رؤية رئيس بلدية القدس الفلسطيني؟. يجيب: "إذا كان بإمكاني تكليف الفلسطينيين بعلاجي طبياً ومنح أدويتي، وتصليح فرامل سيارتي، ألا يمكنني أن أوكل إليهم نظام الصرف الصحي في القدس؟".

ويضيف بورغ أنه بطبيعة الحال سيكون سعيدًا جدًا برؤية رئيس وزراء عربي في إسرائيل.

يقول بورغ: "أنا مستعد للتعامل مع قانون العودة، والمجادلة فيه"، مضيفًا أنه يؤيد إلغاءً كبيرًا للغاية لشروطه. "أريد من كل الأشخاص الذين يأتون إلى إسرائيل أن يفعلوا ذلك عن طريق نوع من قانون المواطنة العام، وليس من خلال قانون العودة. سيبقى قانون العودة كشرط: إذا تعرض شخص ومجتمع للاضطهاد بسبب يهوديتهم، فسيكون لديهم طريق سريع للحصول على الجنسية".

يقول بورغ إنه لا يندم على خدمته كرئيس للوكالة اليهودية، "لم أكن لأتوصل إلى هذه الاستنتاجات لو لم أكن قد مررت بهذا المكان وقمت بهذا العمل". وهو يعتقد أن الوجود اليهودي في الشتات هو نموذج يمكن من خلاله الاستلهام عقليًا وروحانيًا: "من الأشياء التي تم التخلص منها عند قيام الدولة قوة وفوائد بنية الشتات. في الشتات لدينا أنواع مختلفة من المسؤولية والمشاركة والإثراء تجاه المجتمع المحيط - شعور بما يعنيه أن تكون أقلية. ما ينقصنا هنا ليس المزيد من القومية، ولكن المزيد من المشاعية".

لهذا السبب فهو مقتنع بأن اليهود في إسرائيل يمكنهم التعلم من اليهود في الشتات. "عندما أنظر إلى الأشخاص الذين يحضرون المعابد اليهودية غير الأرثوذكسية في الولايات المتحدة، أعتقد أنهم لم يكبروا بالطريقة التي نشأت فيها، ولكن هذا هو المكان الذي تم فيه إنشاء المجموعة التالية من الشعب اليهودي. يضيف: "بدلاً من إرسال أطفالنا الإسرائيليين بأعداد كبيرة إلى معسكرات الموت، يجب إرسالهم في رحلات بيرثرايت إلى الجاليات اليهودية في الخارج".

يضيف: "سؤالك يفترض أن الشعب اليهودي عبارة عن أرقام وجينات، وأنا أعتقد أن الشعب اليهودي هو أفكار وقيم. إذا كان الشعب اليهودي عبارة عن 14 مليون حاخام، فيجب أن يكون هذا الشعب منبوذا. أما إذا كان الشعب اليهودي هو نيلسون مانديلا أو دالاي لاما واحد، فلندع اليونسكو تكرسه إلى الأبد. وطنيتي ليست للأرقام، كان من الأشياء المدهشة التي فعلتها الصهيونية ركوب قطار وإعادته إلى الوراء - إلى اللغة وإلى الأماكن وإلى محطات معينة في التاريخ. لكنني لست متأكدًا من أنني أريد التوقف عند تلك المحطة بالضبط. لماذا لا تتوقف عند مقام إبراهيم الذي كان له زوجة أخرى غير يهودية؟ لماذا لا تتوقف في المملكة التي يحكمها داود، والذي كانت له زوجات من جميع أنحاء المنطقة؟ لماذا لا نعود إلى الفترة التي كان الزواج فيها هو المكان الذي نشأت فيه العلاقات المثمرة بيننا وبين محيطنا؟".

"أنا أؤيد الحفاظ على الأفكار والقيم، وعدم الانخراط في الجنس وعلم الوراثة. تخيل أن السلام العالمي يمتد من الإمارات وغزة إلى ضواحي نيويورك. لا أحد يريد أن يبيدنا بعد الآن. هذا الوضع، بالمناسبة، كان موجودًا منذ 30-40 عامًا، فقط تم إخفاؤه عنا وبعد ذلك، ولأول مرة، سيواجه الشعب اليهودي السؤال: هل يعرف كيف يعيش بدون عدو خارجي؟ لا يمكننا البقاء إلا عندما يكون هناك عدو.. إننا بحاجة إلى تطوير لغة مختلفة تمامًا، لغة غير معاكسة، حيث يأتي بعض أعضاء المجتمعات الأخرى ويتزوجون منا ويتزوجهم البعض منا. أريد أيضًا أن أفترض أن المجتمعات التي تتزاوج تقتل بعضها البعض بشكل أقل".

السيادة "المختارة دينيًا"

خلاصة القول هي أن بورغ متأكد من أن قانون الدولة القومية له هدف أعمق بكثير، والذي يتجاوز التمييز ضد المجتمع العربي في إسرائيل. "أفترض أن الأشخاص الذين يقفون وراء القانون يريدون في أعماقهم أن يؤسسوا إسرائيل على أساس دستوري مختلف عن ذلك الملمح في إعلان الاستقلال - لتأسيس البلاد بشكل أكبر على قيم الصهيونية الدينية وعلى سيادة مجموعة واحدة مستمدة من أنواع مختلفة من السلطة، والمركزية هي سلطة المختار الديني".

لهذا السبب فهو مقتنع بأن القانون سينتهي به الأمر أيضًا بتشجيع الممارسات التمييزية بين اليهود. "مع القوانين الأساسية، في الأماكن التي توجد فيها ثغرة في القانون الإسرائيلي، فإنك تلجأ إلى القانون العبري - ويلجأ القانون العبري إلى الله. تمامًا مثل الأنظمة القانونية الأخرى في البلدان من حولنا، حيث إن الشريعة الإسلامية حاسمة. هذا هو الطموح العميق".

"الطريق معبدة أمام أعيننا. اخرج إلى الشارع واسأل اليهود عما إذا كان الشعب اليهودي شعبًا مختارًا. سبعون في المائة سيردون بنعم. اسألهم عما تعنيه كلمة (المختار)، وسوف يخبرك 10 في المائة أن لدينا مهمات أكبر، مثل الإنسانية وإصلاح العالم. سيخبرك الباقون أن الأمر كله يتعلق بالوراثة، والدماغ اليهودي، وأن الله اختارنا. والآن نأتي إلى مسألة الأسئلة، التي لم تعالجها إسرائيل مطلقًا، حول ما إذا كان بإمكان الشعب المختار اتخاذ خيارات عادلة ومتساوية، أو إجراء عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية، تشمل أولئك الذين ليسوا من بين الذين تم اختيارهم. الجواب لا".

"في المصادر اليهودية هناك صراع بين وجهتي نظر للعالم؛ بين سيادة اليهود على الشعوب الأخرى، والآخر هو نهج عالمي نتساوى فيه مع جميع البشر. أنا متصل بالشريان اليهودي الذي فيه كل البشر متساوون لكنهم مختلفون. كان من المفترض أن تكون إحدى مهام إقامة سيادة يهودية مستقلة هي كسر هذا الشعور بالدونية/التفوق، وهذه عقدة الشتات. في هذا بالضبط فشلنا".

"أنت تعتقد أن الصهيونية الدينية هي مجرد مستوطنين، لذلك دعونا نتوقف لمدة دقيقة ونلقي نظرة على وضع المرأة، على سبيل المثال. لنفترض أنني امرأة صهيونية متدينة، لقد ذهبت إلى المدرسة الثانوية وأريد الحصول على تعليم عالٍ، لذلك لا أتزوج في سن 19 ولكن أقترب من 30. هذا يعني أن هناك 10 سنوات أعيش فيها بمفردي في البيت واردد ترنيمة خاصة في الصلاة اليهودية بنفسي. ربما أحضر مينيان المساواة (نصاب الصلاة). وعندما أتزوج، أريد أن أستمر في صنع الكدوش في المنزل، لذلك هناك نسوية في الأسرة. ماذا تفعل مع ذلك؟ على عكس والدتي، التي اعتقدت أنه لا يوجد مثليين يهود، هناك اليوم العديد من العائلات المتدينة التي ينتمي أطفالها إلى مجتمع المثليين وما زالوا يحتفظون بهويتهم ".

يلاحظ بورغ أن نهجه البديل لليهودية يثير النقد، ولكن أيضًا الهوية وردود الفعل الإيجابية. يقول: "تلقيت عشرات الطلبات من أزواج للزواج منهم". "ذلك لأنني أقدم بديلاً - اليهودية التي لا تتاجر بالنساء. لأن مراسم الزواج الأرثوذكسية التقليدية هي تجارة للنساء، وأنا أؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة ". كتبه تقرأ حتى في الأوساط الأرثوذكسية المتطرفة، كما يقول، "من قبل أي شخص لديه عقل حر"، على حد تعبيره.

أفراهام أصبح مجنونا

يقول: "إن ردود الفعل الفورية التي أحصل عليها في جميع التعليقات هي أن أفراهام أصبح مجنونًا". " في 20 عامًا أخرى ستكون في مكان مختلف، في منطقة غير مريحة. لقد فعلت ذلك عدة مرات في الخطاب العام. في عام 1992 ، ذكرت في مؤتمر حزب العمال أنه يجب الفصل بين الدين والدولة، وإلا فإننا سنأسف لذلك. لم يستمعوا. قبل عقد ونصف، حذرت من تصاعد العنصرية في إسرائيل، ولم يستمعوا لذلك. اليوم أقول إنه في غضون 20 عامًا أخرى سيكون هناك كل أنواع الجماعات في إسرائيل. لكن المجموعة المركزية ستكون هي المجموعة التي تحددها الحياة المدنية، حيث يتساوى جميع البشر".

في السنوات القليلة الماضية، انشغل بورغ بتأسيس حزب سياسي يهودي عربي في إطار مجموعة بريت (العهد)، وهو عضو في المجلس الدولي لصندوق إسرائيل الجديد. عند سؤاله عن رأيه في وضع حزب العمل، أجاب بورغ بأنه غير قادر على التفكير في "أشياء غير موجودة". ويضيف أن ميرتس اليساري أيضا بحاجة إلى تغيير الاتجاه.

إنه غير منزعج من ادعاء اليساريين بأن فكرته هي فكرة انتخابية فاشلة. يقول: "هذا النوع من المساواة الحقيقية لم تتم تجربته بعد". "لدينا لحظة مهمة الآن. لا أحد منا يعتقد أنه في هذه اللحظة بالذات يمكن لأي شخص بيننا أن يحل محل اليمين. لذلك ربما سنستفيد من هذه اللحظة للتجديد، حتى نتمكن يومًا ما من استبدالها".

إشارة بورغ إلى الشراكة اليهودية العربية لا تتوقف عند الخط الأخضر. يقول: "لقد انتهت صلاحية حل الدولتين". ينادي اليوم بدولة واحدة للفلسطينيين واليهود: لأنه لا توجد إمكانية لتحقيق دولتين، يحتاج ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أقل تقدير، إلى حق التصويت لصالح البرلمان الإسرائيلي.