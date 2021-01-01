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وفاة شاب متأثرا بإصابته بإطلاق نار في بسمة طبعون بالداخل المحتل

الإثنين 11 يناير 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب متأثرا بإصابته بإطلاق نار في بسمة طبعون بالداخل المحتل



حيفا/سما/

أعلن الناطق بلسان مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا عن وفاة شاب من قرية بسمة طبعون متأثرا بإصابته بإطلاق نار على يد الشرطة في مدينة حيفا، فجر يوم الجمعة الماضي.

وعلم أن ضحية الجريمة هو الشاب بشار برهان زبيدات (18 عاما).

وأضاف الناطق بلسان المستشفى أن "الشاب توفي متأثرا بإصابته الحرجة في قسم العناية المكثفة بالمستشفى، وأنه جرى إبلاغ عائلته بوفاته".


وادعت الشرطة أن "سيارة مشبوهة دهست شرطيا بعد أن أشار إلى سائقها بالتوقف في حيفا وفر من المكان".

وحسب ادعاء الشرطة فإنه خلال عمليات البحث، عُثر على السيارة وطاردتها وأثناء محاولتها الهرب، أطلقت الشرطة النار عليها، لكنها تمكنت من الهرب.

وأضافت أنه "بعد ذلك، ورد بلاغ من مصادر طبية حول نقل مصابين إلى مستشفى ‘رمبام’ في حيفا".

وفي سياق متصل، مددت محكمة الصلح في حيفا أمس، الأحد، اعتقال شاب (21 عاما) من بسمة طبعون لمدة 3 أيام، وذلك بشبهة الضلوع في حادث دهس الشرطي.

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