لاعب شباب الظاهرية يضع شروطا للبقاء مع فريقه

رام الله / سما /

منح أحمد ماهر مهاجم شباب الظاهرية, أحد أندية دوري المحترفين بالضفة المحتلة, فريقه فترة أسبوع لتحديد مصيره النهائي.

وقال ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي, إنه لاعب حر في الفترة الحالية, مبينا أنه يفضّل البقاء مع الظاهرية حتى نهاية الموسم, لكن وفق عدة شروط.

وأوضح أن بقاءه مرتبط بتعاقد النادي مع لاعبين مميزين في الانتقالات الشتوية الجارية, لضمان عدم الهبوط مجددا لدوري المحترفين الجزئي, ناهيك عن ضرورة تصحيح بعض الأخطاء التي كانت واضحة للجميع في الدور الأول.

وذكر أن هذا الأمر سيضمن للظاهرية الظهور بشكل أفضل في مرحلة الإياب, بعدما أنهى الفريق مرحلة الذهاب في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.