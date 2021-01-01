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لهذا السبب .. المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تصعيد قادم في الضفة

الإثنين 11 يناير 2021 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تصعيد قادم في الضفة



القدس المحتلة / سما /

أعربت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، عن قلقها من تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وعناصر الشرطة وقوات الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.
 
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، التي أوردت الخبر، اليوم الاثنين، حذرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من اندلاع موجة تصعيد جديدة بالضفة الغربية، بسبب عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين.
 
ونقلت الصحيفة عن تقارير المنظومة الأمنية، أنه خلال العام 2020 تم الإبلاغ عن وقوع 370 حادثة عنف من قبل المستوطنين، فقط 10% منها كانت ضد أفراد في الشرطة أو الجيش الإسرائيلي.
 
وبحسب التقرير، فإن حوالي 206 حادثة من هذه الحوادث وقعت تحت بند جريمة قومية، شملت هجمات وتخريب ممتلكات وقذف حجارة تجاه الفلسطينيين، قام بها عناصر شبيبة التلال الإرهابية.
 
ووفقا للصحيفة، أكد مصدر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية، فقدت سيطرتها على سلوك هذا التنظيم الإرهابي، الذي قد يؤدي بالنهاية إلى كارثة قومية، قد يشعل موجة تصعيد بالضفة.

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