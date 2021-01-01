مانشستر يونايتد يحدد سعر بوجبا للأندية المهتمة

وكالات / سما /

حدد مانشستر يونايتد مطالبه المالية للتخلي عن النجم الفرنسي بول بوجبا المتوقع رحيله عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك في ظل اهتمام أكثر من نادٍ للحصول على خدماته.

وصرح مينيو رايولا وكيل أعمال اللاعب في وقت سابق بشكل علني أن موكله لا يشعر بالسعادة في صفوف مانشستر يونايتد ولا يستطيع التعبير عن نفسه داخل أرضية الميدان، فاتحاً الباب لرحيله في صيف 2021.

ويعد باريس سان جيرمان أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع بول بوجبا، حيث يرى المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو أنه خيار مثالي لتدعيم خط وسط الفريق الباريسي، كما هناك اهتمام أيضاً من جانب ريال مدريد ويوفنتوس رغم أن التقارير الأخيرة تؤكد إمكانية انسحاب الناديين من الصفقة.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس أن مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن بوجبا بأقل من 75 مليون جنيه إسترليني، وذلك رغم أن عقده مع النادي سينتهي في صيف 2022.

ويعد هذا المبلغ أقل بـ14 مليون جنيه إسترليني فقط من المبلغ الذي دفع نادي الشياطين الحمر لجلبه من يوفنتوس في صيف 2016، والذي بلغ حينها 89 مليون، ومن المتوقع أن يواجه مانشستر صعوبة كبيرة في الحصول على المبلغ الذي يطلبه في ظل انخفاض مستوى اللاعب بشكل كبير واقتراب عقده من الانتهاء.