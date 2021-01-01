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الكنيست الإسرائيلي يحتفي بالسفير الأمريكي قبل إنهاء مهامه

الإثنين 11 يناير 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الإسرائيلي يحتفي بالسفير الأمريكي قبل إنهاء مهامه



القدس المحتلة / سما /

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، جلسة خاصة لتوديع السفير الأميركي ديفيد فريدمان الذي سينهي مهامه قريبًا.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن رئيس الكنيست ياريف ليفين حضر الجلسة الخاصة، وأشاد بفريدمان وما قدمه لإسرائيل خلال 4 سنوات في منصبه كسفير للولايات المتحدة.

فيما أشار فريدمان إلى موقف الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب ووقوفه إلى جانب إسرائيل بشأن العديد من القضايا، وخاصةً الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وقال: "أهم شيء قمنا به هو الاعتراف بالقدس.. كان الجميع يعتقد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انفجار، ولكن كانوا على حق، كانت انفجارًا من أجل السلام، حتى أدركت الدول الأخرى أنه من الممكن الوثوق بالولايات المتحدة وأردوا أن يكون شركاء معنا من أجل السلام، وأظهرنا أن إسرائيل ليست المشكلة في الشرق الأوسط، بل هي الحل".

واعتبر أن العمل كسفير لدى إسرائيل كان شرف بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه كون العديد من الصداقات.

ووجه رسالة لأعضاء الكنيست قائلًا فيها: "أستطيع أن أقول إن مستقبل الشعب اليهودي بين أيديكم".

#ديفيد فريدمان #الكنيست #السفير الأمريكي #اسرائيل

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