لابورتا : أتمنى أن يرى ليونيل ميسي الكامب نو الجديد

وكالات / سما /

صرح خوان لابورتا المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة الإسباني بأنه يتمنى استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، مؤكداً بأن هذه المسألة ستكون أهم أهدافه إذا فاز في الانتخابات المقبلة.

وتحوم الشكوك حول استمرار ليونيل ميسي مع فريق برشلونة في الموسم المقبل، خاصةً وأن عقده سينتهي مع النادي الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع البلاوجرانا، مما يزيد الأمور تعقيداً.

ويعتبر فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي أبرز المرشحين للتعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف مجاناً، ولكن خوان لابورتا سيحاول إقناع اللاعب بالبقاء، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.

وتحدث خوان لابورتا حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “أتمنى أن نحتفل بالذكرى السنوية الـ 125 للنادي في ملعب الكامب نو الجديد ومعنا ميسي”.

وأضاف “مسألة تجديد ملعب الكامب نو ليست سهلة، لأنها ستستغرق حوالي عامين، بينما مسألة ميسي أسهل من الملعب، وسيكون من الرائع أن يحضر ليونيل هذه الذكرى”.

وتابع “إذا أصبحت رئيساً لبرشلونة، فسأرى ما يمكنني تقديمه له من أجل بناء فريق قوي، فهو يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى مع الفريق، وعلينا أن نجعله يرى أن هذا سيكون ممكناً”.

وأكمل “تجديد عقد ميسي سيكون أولوية بالنسبة لي، لقد مر لاعبون رائعون على هذا النادي، لكن ليو مميز للغاية”.