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مبابي يلتزم الصمت في وجه باريس وريال مدريد يترقب!

الإثنين 11 يناير 2021 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يلتزم الصمت في وجه باريس وريال مدريد يترقب!



وكالات / سما /

يرفع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، راية الصمت في وجه إدارة فريق ملعب بارك دي برانس بخصوص تجديد العقد المبرم بين الطرفين.

صحيفة آس الإسبانية أفادت، مساء اليوم الأحد، بأن وضعية مبابي في الفريق الباريسي تبدو غير واضحة المعالم في الوقت الحالي، خاصةً في ظل ارتباطه بالرحيل والذهاب لأحضان ريال مدريد الإسباني الذي يراقب وضعيته في النادي عن قرب.

وأوضحت الصحيفة المقربة من أسوار اللوس بلانكوس أن مفاوضات باريس لتجديد عقد مبابي لم تعرف سكة النجاح حتى الآن، حيث يفضل اللاعب الصمت علناً بشأن عقده.

ولم يرد مبابي من الأساس على العرض الأخير الذي قدمه النادي الفرنسي على طاولته كي يمسك بالقلم ويعلن استمراره في حديقة الأمراء لسنوات أخرى قادمة.

وأفادت آس بأن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بشكل قاطع لمسلسل تجديد عقد مبابي مع الكتيبة الباريسية.

ويمني الريال النفس بالتمكن من الحصول على توقيع مبابي في صيف 2022، ليكون الجالاكتيكوس القادم في سانتياجو بيرنابيو.

#كيليان مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان #مبابي

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