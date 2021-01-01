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الرئيس يصدر ثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي

الإثنين 11 يناير 2021 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصدر ثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي



رام الله / سما /

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.

وأصدر سيادته قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر سيادته بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر السيد الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

كما أصدر سيادته، مساء أمس، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

وسيصدر ديوان الفتوى والتشريع هذا اليوم عدداً من الجريدة الرسمية تنشر فيه القرارات بقانون آنفة الذكر.

#الرئيس عباس #القضاء #القوانين #السلطة القضائية

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