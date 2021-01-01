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ولاية تركية تمنع دفن موتى اللاجئين السوريين في مقابرها

الإثنين 11 يناير 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ولاية تركية تمنع دفن موتى اللاجئين السوريين في مقابرها



أنقرة/سما/

رفضت بلدية ولاية هاتاي التركية منح اللاجئين السوريين مكانا في مقبرة الولاية لدفن أقاربهم المتوفين، بذريعة انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية تركية.

 وبحسب الصحيفة فإن البلدية التابعة لحزب الشعب الجمهوري، طلبت من السوريين نقل الجنازات إلى مدينة الريحانية، التي تبعد 90 كيلومترا قرب الحدود السورية.

وأضافت الصحيفة أن البلدية تحججت بوجود نقص في أماكن الدفن بسبب فيروس كورونا، وقالت البلدية إنه "لم يبق في يايلداغ أماكن دفن" وطلبت من السوريين نقل جنازاتهم إلى الريحانية، حيث تم نقل 10 جنازات إلى هناك.

يشار إلى أنه، وفقا لآخر الإحصاءات، بلغ عدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، 3.627.481 لاجئا، منهم 59785 يقيمون في مخيمات، بحسب ما ذكرته مواقع سورية معارضة.

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