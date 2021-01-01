المكتبة العامة لبلدية غزة تنظم أمسية أدبية بعنوان القادم أجمل

غزة / سما /

نظمت المكتبة العامة التابعة لبلدية غزة بالتعاون مع منارة الشمال للشعر أمسية أدبية بعنوان " القادم أجمل " ضمن جهودهما لتعزيز المشهد الثقافي والأدبي في المدينة .



وشارك في الأمسية لفيف من الشعراء والمهتمين ضمن اتباع الاجراءات الاحترازية من جائحة كورونا .



وتخلل الأمسية فقرات أدبية وشعرية تجسد حب الانتماء وتعزز الهوية الوطنية.



وفي سياق منفصل نظمت المكتبة العامة للبلدية محاضرة بعنوان " أمن منصات التواصل الاجتماعي" بإشراف المحاضر في مجال تقنية المعلومات م. إشرف مشتهى .



وشارك في المحاضرة التي عقدت عبر تقنية التواصل الزوم؛ موظفي المكتبة العامة، وموظفي قسم الإرشاد السلوكي وبناء القدرات في البلدية .



وشملت محاور المحاضرة مواضيع عدة منها؛ مجالات الاستخدام الأمن للتقنية الحديثة ومكامن الخطر فيها،ومصادر التهديد، وكيفية الوقاية من تلك المخاطر، ومجموعة من التوصيات والتوجيهات الخاصة بأمن وسائل التواصل الاجتماعي.



وتخلل المحاضرة عرض مجموعة من المقاطع المرئية التي تضمنت تقنية المستقبل.