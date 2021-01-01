المكتبة العامة لبلدية غزة تنظم أمسية أدبية بعنوان القادم أجمل

نظمت المكتبة العامة التابعة لبلدية غزة بالتعاون مع منارة الشمال للشعر أمسية أدبية بعنوان " القادم أجمل " ضمن جهودهما لتعزيز المشهد الثقافي والأدبي في المدينة .
وشارك في الأمسية لفيف من الشعراء والمهتمين ضمن اتباع الاجراءات الاحترازية من جائحة كورونا .
وتخلل الأمسية فقرات أدبية وشعرية تجسد حب الانتماء وتعزز الهوية الوطنية.
وفي سياق منفصل نظمت المكتبة العامة للبلدية محاضرة بعنوان " أمن منصات التواصل الاجتماعي" بإشراف المحاضر في مجال تقنية المعلومات م. إشرف مشتهى .
وشارك في المحاضرة التي عقدت عبر تقنية التواصل الزوم؛ موظفي المكتبة العامة، وموظفي قسم الإرشاد السلوكي وبناء القدرات في البلدية .
وشملت محاور المحاضرة مواضيع عدة منها؛ مجالات الاستخدام الأمن للتقنية الحديثة ومكامن الخطر فيها،ومصادر التهديد، وكيفية الوقاية من تلك المخاطر، ومجموعة من التوصيات والتوجيهات الخاصة بأمن وسائل التواصل الاجتماعي.
وتخلل المحاضرة عرض مجموعة من المقاطع المرئية التي تضمنت تقنية المستقبل.