  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المكتبة العامة لبلدية غزة تنظم أمسية أدبية بعنوان القادم أجمل

الإثنين 11 يناير 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المكتبة العامة لبلدية غزة تنظم أمسية أدبية بعنوان القادم أجمل



غزة / سما /

نظمت المكتبة العامة التابعة لبلدية غزة بالتعاون مع منارة الشمال للشعر أمسية أدبية بعنوان " القادم أجمل " ضمن جهودهما لتعزيز المشهد الثقافي والأدبي في المدينة .


وشارك في الأمسية لفيف من الشعراء والمهتمين ضمن اتباع الاجراءات الاحترازية من جائحة كورونا .


وتخلل الأمسية فقرات أدبية وشعرية تجسد حب الانتماء وتعزز الهوية الوطنية.


 وفي سياق منفصل نظمت المكتبة العامة للبلدية محاضرة بعنوان " أمن منصات التواصل الاجتماعي" بإشراف المحاضر في مجال تقنية المعلومات م. إشرف مشتهى .


وشارك في المحاضرة التي عقدت عبر تقنية التواصل الزوم؛ موظفي المكتبة العامة، وموظفي قسم الإرشاد السلوكي وبناء القدرات في البلدية .


وشملت محاور المحاضرة مواضيع عدة منها؛ مجالات الاستخدام الأمن للتقنية الحديثة ومكامن الخطر فيها،ومصادر التهديد، وكيفية الوقاية من تلك المخاطر، ومجموعة من التوصيات والتوجيهات الخاصة بأمن وسائل التواصل الاجتماعي.


وتخلل المحاضرة عرض  مجموعة من المقاطع المرئية التي تضمنت تقنية المستقبل.

#بلدية غزة #المكتبة العامة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

وثيقة اسرائيلية: المصالحة الخليجية يمكن أن تحسن العلاقات الإسرائيلية القطرية.. ما علاقة غزة؟

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية

معروف: الأربعاء فتح المدارس و أونروا ستكون ملتزمة بخطة التعليم بغزة الفصل الدراسي المقبل

بهذه الطريقة .. هيلاري كلينتون تشمت في ترامب

الرجوب يكشف موعد إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات الفلسطينية

غزة: لجنة الطورائ الكبرى في رفح تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

الأخبار الرئيسية

بدء الاجتماعات التحضيرية لـ"الرباعية" في القاهرة لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

ستستمر حتى منتصف 2021.. الكشف عن موعد دخول المنحة القطرية الى غزة

أبو حسنة : مؤتمر أبريل سيكون مفصلياً بالنسبة للأونروا

نقل نبيل شعث إلى المستشفى بعد انتكاسة على صحته