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هبوط أسعار الذهب مع صعود الدولار

الإثنين 11 يناير 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط أسعار الذهب مع صعود الدولار



وكالات/سما/

هبطت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتلامس أدنى مستوى في ستة أسابيع، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1816.53 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من ديسمبر الماضي، وكانت أسعار المعدن النفيس قد تراجعت 4.4 بالمئة يوم الجمعة الماضي.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجي السوق لدى شركة "أكسي"، إن "أيام مجد الذهب ولت. ارتفاع العوائد الأمريكية بدأ يؤثر سلبا بشكل بالغ على الذهب، وتواصل الكثير من المراكز الخروج من السوق، إذ أنها لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأمريكي".

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مرتفعة فوق واحد بالمئة، مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا، مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب.


المصدر: رويترز

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