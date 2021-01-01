أبرز عناوين الصحف العبرية

القدس المحتلة/سما/

بدء إعطاء الجرعة الثانية للقاح فيروس الكورونا، الحراك الانتخابي للكنيست ال 24، القضايا المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباحاليومالاثنين.

يديعوت أحرنوت :

التسهيلات في أعقاب جرعة لقاح الفيروس الثانية، جواز سفر أخضر، والإعفاء من الحجر الصحي.



وزارة الصحة الإسرائيلية ضد فكرة، التطعيم مقابل الانتقال من صندوق مرضى لآخر.

موشه يعلون يتراجع عن ضم شخص متهم بقضايا جنائية لقائمة الحزب، ومن ثم تراجع.

رقم قياسي في عدد مصابي الكورونا في حالة الخطر، 1054حالة، و245 خالة موصولة لأجهزة التنفس.

الوزير هنغبي: سأحاول إقناع جدعون سار بالتوقف عن المقاطعة ، وهو يرى أيضًا أن الليكود يزداد قوة “.

هذا الأسبوع متوقع البدء بتطعيم أبناء 55 عاماً فما فوق.

هآرتس:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام عملية عزل تاريخية ثانية.

موشه يعلون ضم لقائمته شخص متهم بقضايا جنائية وتراجع خلال ساعات.

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقلة من ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ضد الشرطة والجيش.

المعلمون والطلاب قلقون، لن نكون جاهزون لامتحانات البجروت هذا الشتاء.

معاريف:

المستشفيات تحذر من الاكتظاظ في الأقسام الداخلية.

5131 حالة كورونا في ال24 ساعة الماضية.

تقديرات أن الهجمات على سوريا ستستمر خلال الفترة القادمة.

حتى يتم تطعيم آخر إسرائيلي: شركة فايزر ستزود “إسرائيل” بمئات آلاف جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا كل أسبوع.

رئيس السلطة الفلسطينية متوقع أن يعلن عن موعد الانتخابات حتى ال20 من الشهر الحالي.

المحكمة تؤيد طلب عائلة المستوطن الذي مات في حادث الملاحقة من الشرطة تعيين قاضي للتحقيق.

واللا نيوز:

أقل من نصف أبناء ال 60 عاماً وأكثر حصلوا على لقاح كورونا في المدن العربية وبين المتدينين.

موشه يعلون تراجع عن تعيين متهم بقضايا جنائية في قائمة تيلم للكنيست.

رئيسة الكونغرس الأمريكي بيلوسي:” سنطلب من بنس عزل ترمب، أو سنقوم نحن بالخطوة”.

في أعقاب رفض وزير الأمن الداخلي منع تطعيم الأسرى، قسم كبار السن في سجن معسياهو أغلق خوفاً من تفشي الكورونا.

ارتفاع في الإصابات الخطرة بسبب فيروس كورونا، والنهاية ليست قريبة.

إسرائيل اليوم:

للمرّة الأولى منذ عقود: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يعد يلعب دوراً في الانتخابات الإسرائيلية .

الصراع على الأحزاب الصغيرة سيحسم الانتخابات.

عزل ترمب خطوة مخالفة للقانون.

موقف محرج ليعلون:تراجع عن تعيين متهم بقضايا جنائية في قائمة تيلم للكنيست.

الشرطة الإسرائيلية تنشر صورة لمتهم بجريمة قتل ثلاثية في الشمال.

هيئة البث الإسرائيلية “كان11”:

الخروج من الإغلاق: الحكومة تدرس تقديم تسهيلات بعد أسبوعين.

بني جنتس قرر: ال46 بؤرة استيطانية لن يتم شرعنتها.

رئيسة الكونغرس الأمريكي:سنطلب من نائب الرئيس ترمب عزله.