الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين عن تسجيل 6 وفيات و317 إصابة بفيروس كورونا و541 حالة تعافٍ جديدة بعد فحص 1583 عينة خلال 24 ساعة .

وفيما يلي موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة لليوم الإثنين:-

إجراء 1583 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 317 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

تعافي 541 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

6 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا

إجمالي تراكمي للمصابين 45674 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 7907 حالة

إجمالي المتعافين 37320 حالة

إجمالي الوفيات 447 حالة وفاة

إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 213 حالة.

​إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 117 حالة.