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إذاعة عبرية: الاحتلال سيوافق على بناء 850 وحدة استيطانية الأسبوع المقبل

الإثنين 11 يناير 2021 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية: الاحتلال سيوافق على بناء 850 وحدة استيطانية الأسبوع المقبل



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يوافق الاحتلال الأسبوع المقبل، على بناء 850 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرقي القدس، وذلك قبل أيام من تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإنه سيتم الموافقة على بناء 500 وحدة استيطانية في "إيتمار" و"بيت إيل" و"شافي شومرون" و"جفعات زئيف"، في حين أنه سيتم بناء 250 أخرى في بؤرة "نوفي نحميا" الاستيطانية، و100 وحدة استيطانية في "تل منشية"، التي قتل منها مؤخرًا مستوطنة في إحدى الغابات القريبة منها.

وأشارت إلى أنه لم تتم حتى الآن الموافقة النهائية على هذه الخطة.

#الاحتلال #المستوطنات #الاستيطان #الضفة الغربية #القدس

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