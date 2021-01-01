فرصة نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة ضعيفة

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي نشر صباح اليوم الإثنين، أن فرصة بنيامين نتنياهو زعيم الليكود لتشكيل الحكومة المقبلة، في أعقاب الانتخابات العامة التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل، باتت ضعيفة بشكل أكبر من السابق.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته إذاعة 103 العبرية، فإن الليكود بزعامة نتنياهو سيحصد 27 معقدًا بانخفاض بنحو مقعد إلى مقعدين عن استطلاعات رأي أخرى أجريت في الأيام الأخيرة، في حين يحافظ حزب أمل جديد بقيادة جدعون ساعر على 17 مقعدًا، يليه اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينيت بـ14 مقعدًا، وهو المكان الذي كان يجب أن يكون فيه حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد الذي تراجع إلى 13 مقعدًا.

ووفقًا للاستطلاع، فإن القائمة المشتركة ستتراجع إلى 10 مقاعد، بينما يرتفع شاس إلى 8 مقاعد، و7 لحزب يهدوت هتوراة، ومثلها لحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، في حين أن حزب الإسرائيليون بقيادة رون حوالداي سيحصد 5 مقاعد، والحزب الصهيوني الديني بزعامة بتسلئيل سموتيريتش 4 مقاعد، ومثلها لحزب أزرق- أبيض.

ويشير الاستطلاع، إلى أن حزب تلام بقيادة موشيه يعلون، إلى جانب العمل وغيشر وتنوفا والحزب الاقتصادي وقدامى المحاربين والقوة اليهودية لن يتجاوزوا نسبة الحسم.

ويظهر من الاستطلاع أن كتلة نتنياهو التي تضم الليكود وأحزاب الحريديم (شاس- يهدوت هتوراة) إلى جانب حزب سموتيريتش ستصل إلى 46 مقعدًا فقط، ومع إمكانية التوصل لاتفاق مع حزب بينيت فيمكن الوصول إلى 60 مقعدًا على الأقل، وهو أقل من المطلوب لتشكيل حكومة التي تتطلب 61 مقعدًا بالحد الأدنى.