  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فرصة نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة ضعيفة

الإثنين 11 يناير 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرصة نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة ضعيفة



القدس المحتلة / سما /

 أظهر استطلاع للرأي نشر صباح اليوم الإثنين، أن فرصة بنيامين نتنياهو زعيم الليكود لتشكيل الحكومة المقبلة، في أعقاب الانتخابات العامة التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل، باتت ضعيفة بشكل أكبر من السابق.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته إذاعة 103 العبرية، فإن الليكود بزعامة نتنياهو سيحصد 27 معقدًا بانخفاض بنحو مقعد إلى مقعدين عن استطلاعات رأي أخرى أجريت في الأيام الأخيرة، في حين يحافظ حزب أمل جديد بقيادة جدعون ساعر على 17 مقعدًا، يليه اليمين الجديد بزعامة نفتالي بينيت بـ14 مقعدًا، وهو المكان الذي كان يجب أن يكون فيه حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد الذي تراجع إلى 13 مقعدًا.

ووفقًا للاستطلاع، فإن القائمة المشتركة ستتراجع إلى 10 مقاعد، بينما يرتفع شاس إلى 8 مقاعد، و7 لحزب يهدوت هتوراة، ومثلها لحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، في حين أن حزب الإسرائيليون بقيادة رون حوالداي سيحصد 5 مقاعد، والحزب الصهيوني الديني بزعامة بتسلئيل سموتيريتش 4 مقاعد، ومثلها لحزب أزرق- أبيض.

ويشير الاستطلاع، إلى أن حزب تلام بقيادة موشيه يعلون، إلى جانب العمل وغيشر وتنوفا والحزب الاقتصادي وقدامى المحاربين والقوة اليهودية لن يتجاوزوا نسبة الحسم.

ويظهر من الاستطلاع أن كتلة نتنياهو التي تضم الليكود وأحزاب الحريديم (شاس- يهدوت هتوراة) إلى جانب حزب سموتيريتش ستصل إلى 46 مقعدًا فقط، ومع إمكانية التوصل لاتفاق مع حزب بينيت فيمكن الوصول إلى 60 مقعدًا على الأقل، وهو أقل من المطلوب لتشكيل حكومة التي تتطلب 61 مقعدًا بالحد الأدنى.

الأكثر قراءة اليوم

خطوات عاجلة من ترامب لإحباط عزله وهي كالتالي..

وثيقة اسرائيلية: المصالحة الخليجية يمكن أن تحسن العلاقات الإسرائيلية القطرية.. ما علاقة غزة؟

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية

معروف: الأربعاء فتح المدارس و أونروا ستكون ملتزمة بخطة التعليم بغزة الفصل الدراسي المقبل

بهذه الطريقة .. هيلاري كلينتون تشمت في ترامب

الرجوب يكشف موعد إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

لأول مرة.. الصراع مع الفلسطينيين خارج اهتمام الحملات الانتخابية الإسرائيلية

ستستمر حتى منتصف 2021.. الكشف عن موعد دخول المنحة القطرية الى غزة

أبو حسنة : مؤتمر أبريل سيكون مفصلياً بالنسبة للأونروا

غانتس يجمد مؤقتًا خطة لشرعنة 46 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

فريدمان

نيويورك تايمز: فريدمان يتحدث بفرح عن تخفيض سقف التوقعات الفلسطينية وفرض حقائق دائمة على الأرض