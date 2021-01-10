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فيديو : مهنا يتحدث عن صداقته مع أبناء مبارك بالسجن .. جيم و تنس وبلياردو

الإثنين 11 يناير 2021 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : مهنا يتحدث عن صداقته مع أبناء مبارك بالسجن .. جيم و تنس وبلياردو



القاهرة / وكالات /

أثار الموسيقار المصري، هاني مهنا، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات له عن فترة سجنه، وعلاقته بأبناء الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، وعدد من المسؤولين السابقين في السجن.

وقال مهنا في لقاء تلفزيوني؛ إنه جمعته صداقة بأبناء مبارك، علاء وجمال، وعدد من المسؤولين السابقين، حبيب العادلي، وأحمد عز، وهشام طلعت مصطفى.


وأثارت ظروف السجن التي كان يتمتعون بها الجدل، حيث قال مهنا؛ إن هشام طلعت مصطفى بنى مسجدا كبيرا، وأنشا أحمد عز ناديا رياضيا و"سبا"، وفيه طاولات بلياردو وتنس.


وبحسب ما نشرت مواقع محلية، قال مهنا؛ إن أبناء مبارك أحضروا له في السجن تلفازا وثلاجة، وإنهم كانوا يلعبون كرة القدم سويا، وكان العادلي حكما في المباريات.

وأشاد مهنا بما وصفه "أدب" أبناء مبارك، وقال إنه "يدرس".

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