رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الاثنين، مواصلة الاحتلال ومستوطنوه "مذبحة الزيتون" وتجريف الأراضي في عدة مناطق في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحفريات الاسرائيلية الجديدة بمحيط البراق، والاعتداء على اصحاب الأراضي المهددة في سلوان بمدينة القدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مسيرة ضد العنف والجريمة في أم الفحم

عقد الجلسة الثالثة في الدعوة الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن آثار تصريح بلفور

الرئيس: محاربة الفساد أمر أساسي بالنسبة لنا ولا أحد فوق القانون

اشتية يؤكد الاستقلالية المهنية لسلطة النقد للقيام بدورها

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون "مذبحة الزيتون" وتجريف الأراضي

ضم صامت في الأغوار

لحمايتها من الاستيطان.. مواطنات يحرسن أرض بلعين بأيديهن وقلوبهن

سلوان.. معركة الحق الفلسطيني في مواجهة التزوير الاستيطاني

"الأيام":

حفريات اسرائيلية جديدة بمحيط البراق واعتداء على اصحاب الأراضي المهددة في سلوان

ناصر: اجراء الانتخابات يحتاج 120 يوما من تاريخ المرسوم الرئاسي

الاحتلال يخصص 14 مليون شيكل لإغلاق مدخل العيزرية وشق طريق للبلدة عبر الزعيم

الدعوات لاستقالة ترامب تتكثف من جانب الجمهوريين: غرق في مستوى جنون لا يمكن تصوره على الاطلاق

"القدس":

الاحتلال يستغل اجراءات الاغلاق في القدس وينفذ حفريات جنوب غرب الأقصى

62 وفاة خلال اليومين الماضيين و5030 اصابة في اسرائيل

ممثل جمهورية المانيا لدى فلسطين يؤكد دعم بلاده لحل الدولتين وعقد مؤتمر دولي للسلام

منظمات حقوقية اسرائيلية تلتمس "للعليا" ضد قرار اوحانا عدم تطعيم الاسرى