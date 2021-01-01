‫ إصابة 6 عمال برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون جنوب طولكرم

طولكرم / سما /

أصيب، صباح اليوم الاثنين، ستة عمال برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب العمال قرب البوابة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص الحي في القدم، وجميعهم في العشرينات من أعمارهم.

وذكر مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي ، إن الإصابات التي وصلتهم قد تركزت في الأقدام، من بينها إصابتان بحاجة إلى مراقبة طبية، بسبب كسور في عظم الساق.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف العمال قرب هذه البوابة، حيث أصيب عدد منهم خلال العام المنصرم، أثناء محاولتهم العبور للوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.