فيديو مثير لأمريكية وأطفالها يثير جدلا: اركعوا وصلوا لهن.. النساء السود أسقطن ترامب!

ظهرت امرأة أمريكية بيضاء وهي تطلب من أبنائها الأربعة الركوع والصلاة للنساء من ذوي البشرة السوداء، في مقطع فيديو أثار جدلا وحظي بإعجاب أكثر من 13 مليون متابع على تطبيق "تيك توك".

وانقسم متابعو هذه المرأة، جوستين تشامبيون، التي أطلق عليها اسم "تينيشامب" على "تيك توك"، بين مؤيد ورافض لعقيدتها غير التقليدية.

ويُظهر الفيديو تشامبيون من ولاية كاليفورنيا، مع أبنائها الأربعة الصغار، وهم يلعبون في الهواء الطلق، وعلقت عليه: "أنا أعَلِم أولادي البيض كيف يتصرفون".

This mom on TikTok is going viral for having her kids kneel and pray to black women pic.twitter.com/Hi94ZvMl7C