وفد من حماس يلتقي أمير قطر ويهنئه بالمصالحة الخليجية

الدوحة /سما/

قدمت حركة حماس التهنئة لقطر بالمصالحة الخليجية، والنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين.



جاء ذلك خلال لقاء جرى الأحد في الدوحة بين وفد من حماس يتقدمه رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، وأمير قطر الشيخ تميم بمكتب الأخير بالديوان الأميري.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث أطلع هنية الأمير القطري على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، لاسيما الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وعبر وفد حماس عن أمله في أن تكون المصالحة الخليجية مقدمة لإنهاء الخلافات العربية كافة، وإنهاء الأزمات البينية بين مكونات الأمة.

وأشاد رئيس الحركة والوفد المرافق بجهود الأمير ودولة قطر الشقيقة في ملف المصالحة الفلسطينية وحرصه على استعادة شعبنا وحدته وإنهاء حقبة الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

وثمن رئيس المكتب السياسي المواقف القطرية في دعم حقوق شعبنا في مختلف المسائل السياسية والدعم المستمر لصمود الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى المشاريع القطرية الكريمة وخاصة المنحة الشهرية المقدمة لقطاع غزة والتي تعبر عن أصالة المواقف القطرية النبيلة والتي تساهم في التخفيف من معاناة شعبنا.