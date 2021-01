هدف وحيد يفصل رونالدو عن لقب هداف التاريخ

كعادته دائما يحطم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأرقام القياسية في لعبة كرة القدم، ولكن نجم يوفنتوس كان على موعد مع رقم من نوع آخر يوم الأحد.

استطاع رونالدو خلال مباراة فريقه يوفنتوس أمام ساسولو، والتي انتهت بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي، أن يسجل هدفا في الدقيقة 92.

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y