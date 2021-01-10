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هدف وحيد يفصل رونالدو عن لقب هداف التاريخ

الإثنين 11 يناير 2021 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدف وحيد يفصل رونالدو عن لقب هداف التاريخ



سما

كعادته دائما يحطم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأرقام القياسية في لعبة كرة القدم، ولكن نجم يوفنتوس كان على موعد مع رقم من نوع آخر يوم الأحد.

استطاع رونالدو خلال مباراة فريقه يوفنتوس أمام ساسولو، والتي انتهت بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي، أن يسجل هدفا في الدقيقة 92.

هدف رونالدو، لم يكن كعادة أهدافه، ولكنه عادل به رقم النمساوي جوزيف بيكان، والذي سجل 759 هدفًا كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الرسمية عبر التاريخ.


ويفصل رونالدو هدف وحيد ليكون اللاعب الأكثر تسجيلا عبر تاريخ كرة القدم.

سجل رونالدو الأهداف الـ 759 خلال 1034 مباراة خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

#كريستيانو رونالدو #هداف التاريخ

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