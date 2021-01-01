الصحة الإسرائيلية: 22 وفاة بكورونا و 6706 إصابات جديدة أمس

القدس المحتلة/سما/

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأنه سُجلت أمس 6706 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إثر إجراء قرابة 91 ألف فحص لكورونا، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 7.4%.

ويرقد في المستشفيات 1715 مريضا بكورونا، بينهم 1044 مريضا بحالة خطيرة، و251 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. وتوفي 22 مريضا بكورونا، أمس، لتصل حصيلة الوفيات إلى 3671 منذ بداية الجائحة.

من جهة ثانية، تبين من تقرير التطعيمات الذي نشرته وزارة الصحة اليوم، أن نسبة أبناء فوق 60 عاما في المجتمعين العربي والحريدي أدنى بكثير من النسبة العامة في إسرائيل.

ووفقا للتقرير، فإن 42% فقط من أبناء 60 عاما فما فوق في البلدات العربية تلقوا التطعيم، وتلقى التطعيم في هذه البلدات 9% فقط ممن هم تحت سن 60 عاما. وفي البلدات الحريدية، تلقى 48% ممن هم فوق 60 عاما، و5% ممن هم تحت 60 عاما.

وأضافت بيانات وزارة الصحة أن النسبة العامة هي أن 72% ممن هم فوق 60 عاما تلقوا التطعيم، و19% ممن هم تحت 60 عاما. وتلقى اللقاح قرابة مليون و800 ألف مواطن في إسرائيل.

وتأتي هذه المعطيات على خلفية وصول شحنة لقاحات مضادة لكورونا أخرى إلى إسرائيل، أمس، وشملت 700 ألف لقاح. ويتوقع وصول شحنة لقاحات بكمية مشابهة يوم الأحد المقبل.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، فتح توزيع لقاحات كورونا على الأشخاص فوق 50 عامًا خلال المرحلة المقبلة. وكرّر، خلال مراسم وصول شحنة جديدة من لقاحات كورونا، أن إسرائيل ستنتهي من تطعيم اللقاحات حتى نهاية آذار/مارس المقبل.