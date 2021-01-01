تجديد مبنى الممثلية المغربية في تل أبيب تمهيدًا لافتتاحه

القدس المحتلة / سما /

بدأت الخارجية المغربية في الأيام الأخيرة، بتجديد مبنى الممثلية التابع لها في مدينة تل أبيب، تمهيدًا لافتتاحه لمباشرة العمل به بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه في المرحلة الأولى سيتم تعريفه على أنه مكتب اتصال دبلوماسي، ولاحقًا سيصبح بمثابة سفارة رسمية.

ووفقًا للموقع، فإن المبنى الموجود في شارع اليركون في تل أبيب، يجري العمل على تجديده بحضور وفد مغربي وصل إسرائيل مؤخرًا لهذا الغرض، وسيتم رفع العلم المغربي عليه بعد الانتهاء من أعمال التجديد.

وأشار إلى أن هذا المبنى يتبع للمغرب منذ حوالي 20 عامًا بعد أن قطعت علاقاتها مع إسرائيل عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ولكنها استمرت في دفع إيجاره.

ويمتد المبنى المكون من 4 طوابق على مساحة 600 متر مربع، واستخدمته السفارة البلجيكية سابقًا لفترة صغيرة.

وأشار الموقع إلى أن الخارجية المغربية قدمت إلى إسرائيل طلبًا لتنفيذ أعمال التجديد ليلًا ونهارًا وعلى مدار أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم السبت، إلا أنه بعد التوضيح بحظر الأعمال أيام السبت، فتقرر وقفها صباح ذاك اليوم، على أن تستأنف عملية التجديد في مساء نفس اليوم.

ووفقًا للموقع، فإنه يجري حاليًا استبدال النوافذ الخارجية وتركيب سلالم الطوارئ ومصعد خارجي لذوي الاحتياجات الخاصة، وأعمال الجبس والطلاء والمياه والكهرباء، وإقامة نقطة حراسة عند مدخل المبنى بموافقة إسرائيلية.

وبحسب الموقع، فإن الوفد المغربي المتواجد حاليًا في إسرائيل ويشرف على عملية التجديد، يتلقى المساعدة من السلطات المحلية الإسرائيلية.

ووقعت إسرائيل والمغرب الشهر الماضي اتفاقًا يقضي بتجديد العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ويوجد لإسرائيل أيضًا مكاتب دبلوماسية ظلت شاغرة لمدة 20 عامًا في العاصمة المغربية الرباط، وتقوم قوة مغربية بحراستها، حيث يتوقع قريبًا أن يتم فيها أعمال مماثلة لتجديدها، في إطار تجديد العلاقات وتسيير رحلات جوية مباشرة بين الجانبين في الأشهر المقبلة.