حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة ومواجهات بالقدس

نابلس/سما/

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين11/1/2021 ، حملة دهم والاعتقالات في انحاء متفرقة من الضفة .

واعتقل الاحتلال الشابين نايف كايد محمد حاتم غزال من بلدة سبسطية شمالي نابلس، بعد اقتحام اليات الاحتلال للبلدة وتمركزها في الحارة القديمة ومحيط مسجد سبسطية القديم، والشاب علي عرفات حسين منصور من بلدة كفر قليل وذلك اثناء مروره على حاجز جوارة.

واقتحمت قوة للاحتلال مخيم عايده شمال بيت لحم، واعتقلت الفتى تامر عويس (16عاما).

وفي محافظة رام الله والبيرة داهم جنود الاحتلال مخيم الجلزون، واعتقلوا الشابين علاء قاسم و محمد جبينة من منزليهما . كما تعرضت بلدة بير زيت ودير نظام ومنطقة بني زيد الغربية ودير غسان لعمليات دهم.

واندلعت ليلا مواجهاتٍ في قرية الطور بالقدس المحتلة، وجرى اعتقال شابين.