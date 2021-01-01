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حكم حوثي بإعدام 75 قائدا بالقوات الحكومية

الإثنين 11 يناير 2021 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكم حوثي بإعدام 75 قائدا بالقوات الحكومية



صنعاء/سما/

قضت محكمة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، بإعدام 75 قائدا في القوات الموالية للحكومة الشرعية، بتهم أبرزها الخيانة وإعانة العدو، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أن محكمة المنطقة العسكرية المركزية أدانت 75 من القيادات العسكرية.


 
وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين جميعا بالوقائع المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرا، وفصلهم من الخدمة في القوات المسلحة ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة كافة داخل البلاد وخارجها.

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع مبلغ 11 مليونا و250 ألف ريال (نحو 18 ألف دولار) للمحامين الذين تولوا الدفاع عنهم.

ومن بين المشمولين بالحكم قيادات عسكرية وأمنية، أبرزها وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، وقائد محور تعز (جنوب غرب) اللواء الركن خالد فاضل، ومحافظ الجوف (شمال) اللواء أمين العكيمي.‎

ويمتلك بعض المدانين عقارات وأملاكا في المناطق الخاضعة للجماعة التي تسيطر على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

#حكم حوثي #القوات الحكومية #الحوثيون #اليمن

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