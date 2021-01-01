اعتقالات وإصابات بقمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف في أم الفحم

أم الفحم/سما/

قمعت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم، الأحد، مسيرة احتجاجية في مدينة أم الفحم، ضد نفشي العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع العصابات الإجراميّة، في شارع 65.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة شبّان تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عامًا، وإن 11 شخصًا أصيبوا بالاختناق جراء الغاز المسيل الدموع.

واعتدت الشرطة على التظاهرة بالقنابل الصوتية وسيارة رشّ المياه العادمة، بعد أن اتّجه المتظاهرون إلى الشارع الرئيسي لإغلاقه.

وزعم بيان صادر عن الشرطة الإسرائيليّة أن المتظاهرين ألقوا حجارة على أفرادها.

وانطلقت المسيرة من الدوار الأول في أم الفحم، إذ كان من المقرر أن تنتهي على الشارع الرئيسي لأجل أداء صلاة العشاء هناك احتجاجا على الجريمة وتواطؤ الشرطة.

وهذه ثاني وقفة احتجاجيّة في مدينة أم الفحم خلال يومين، إذ تظاهر أهالي المدينة وشخصيات سياسية بعد عصر أوّل من أمس، الجمعة، أمام مركز الشرطة في المدينة.

وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيس أمام مركز الشرطة.

وجاءت هذه التظاهرة بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، بعد يومين من إصابة القيادي في الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة ورئيس البلديّة الأسبق، د. سليمان إغبارية، بإطلاق رصاص، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الجريمة في المجتمع العربي بشكل عام.