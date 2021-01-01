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طفس فاسطين: إرتفاع طفيف على درجات الجرارة

الإثنين 11 يناير 2021 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طفس فاسطين: إرتفاع طفيف على درجات الجرارة



رام الله/سما/

فيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الأحد والأيام المقبلة بالتفصيل:

 يوم  الإثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 5-7 درجات ،ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، ومائلة للبرودة في القمم الجبلية في الظل، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية.

ويوم  غد الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 6-9 درجات ،ويسود طقس دافئ الى معتدل وربيعي الطابع نهاراً في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتكون معتدلة في المناطق السهلية والساحلية ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال وتبقى فوق معدلاتها على نحو غير معتاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

ويوم بعد غد  الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها بنحو 7-9 درجات ،ويسود طقس دافئ الى معتدل وربيعي الطابع نهاراً في معظم المناطق بما فيها المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس مع اقتراب كتلة هوائية باردة لتصبح الاجواء باردة نسبياً الى باردة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد، وتكون الرياح جنوبية غربية تشتد ليلاً.

وإعتباراً من يوم الخميس تعود الأجواء الشتوية من جديد بمشيئة الله تعالى ليصبح الجو بارداً وشتوياً وماطراً في معظم المناطق على فترات

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