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كورونا في القدس: وفاتان و157 إصابة خلال يومين

الأحد 10 يناير 2021 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في القدس: وفاتان و157 إصابة خلال يومين



القدس المحتلة / سما /

توفي مقدسيّان وأصيب 157 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الأحد.

وقال الجبريني إنّه "تم اليوم (الأحد) تسجيل حالتي وفاة بالبلدة القديمة وصورباهر".

وأفاد "بارتفاع عدد الوفيات بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا في القدس منذ آذار/ مارس الماضي إلى 168حالة".

وذكر الجبريني أنه "تم تسجيل 76 إصابة أمس (السبت)، و81 إصابة اليوم (الأحد)، مقابل تسجيل 316 حالة شفاء، ليصل عدد الإصابات النشطة حاليا في المدينة إلى 1317 حالة".

وحول حملة اللقاحات التي بدأت في المدينة الأسبوع الماضي، قال الجبريني، إنها ستتجدد حالما تصل الشحنات الجديدة من اللقاحات.

#القدس #فيروس كورونا #كورونا في القدس

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