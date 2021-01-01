  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غوتيريش يؤكد عودة المواجهة النووية وتعرض 270 مليونًا لخطر المجاعة

الأحد 10 يناير 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يؤكد عودة المواجهة النووية وتعرض 270 مليونًا لخطر المجاعة



نيويورك /سما/

ألقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كلمة اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ75 للاجتماع الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقارن غوتيريش بين العامين 1945 و2021، مشيرًا إلى أن العالم يخوض حربًا لكنها تجري ضد فيروس، فيما أكد عودة المواجهة النووية، وتعرض 270 مليوناً لخطر المجاعة.

وقال: "نحن الآن نمر بلحظات تشبه تلك التي شهدها العالم عام 1945، لكن هذا ليس 1945، الحرب الحالية تجري ضد فيروس مجهري"، مضيفاً "غدًا قد تنطلق حرب ضد الإرهابيين في الفضاء الافتراضي، وذلك في الوقت الذي لا نزال نخسر فيه المعركة طويلة الأمد ضد تغير المناخ".

ولفت غوتيريش، إلى أن جائحة فيروس كورونا دفعت 88 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم إلى الفقر، كما يواجه 270 مليونا خطر المجاعة.

وحذر كذلك من ارتفاع التصعيد في العلاقات بين الدول، قائلاً: "التوتر الجيوسياسي يزداد. لقد عاد تهديد انتشار الأسلحة النووية والمواجهة النووية".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الحاجة إلى التعاون الدولي لا تزال ملحّة، مشيرًا إلى ضرورة اتباع "نهج متعدد الجوانب"، وتابع: "علينا تحويل نظامنا العالمي إلى شراكة عالمية".

#أنطونيو غوتيريش #الامم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

المالية برام الله تكشف أولويات صرف الرواتب ...

صحفي إسرائيلي يتساءل: ما الذي يحدث في سماء العراق؟

خطوات عاجلة من ترامب لإحباط عزله وهي كالتالي..

أسباب تراجع حركة حماس عن شرط إجراء الإنتخابات بالتزامن ..العميد: أحمد عيسى

بنس يلوح بعزل ترامب.. و"شرط وحيد" قبل التنفيذ

معروف: الأربعاء فتح المدارس و أونروا ستكون ملتزمة بخطة التعليم بغزة الفصل الدراسي المقبل

أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية

الأخبار الرئيسية

فريدمان

نيويورك تايمز: فريدمان يتحدث بفرح عن تخفيض سقف التوقعات الفلسطينية وفرض حقائق دائمة على الأرض

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

ترامب

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

وزارة التعليم بغزة تحدد موعد امتحانات نهاية الفصل الأول وتوزيع الشهادات

وثيقة اسرائيلية: المصالحة الخليجية يمكن أن تحسن العلاقات الإسرائيلية القطرية.. ما علاقة غزة؟