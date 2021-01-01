تردد قناة الندى الفضائية الجديد 2021 على نايل سات

القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام، عن تردد قناة الندى الفضائية الجديد 2021 على مدار نايل سات، موضحة أنه يمكن ضبطه من خلال جهاز التحكم الآلي (الريموت) عبر الشاشات والأجهزة كافة عبر إدخال الأرقام المرفقة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن تردد قناة الندى 2021 على النايل سات هو كالتالي: 12054 ، رأسي أو عمودي ، الترميز 27500، معادل تصحيح الخطأ 5/6، داعية الجميع إلى متابعة الباقة البرامجية الجديدة.

وتقول قناة الندى إنها تضم مجموعة من أبناء المهنة الإعلامية الذين يريدون نافذة وصفت بأنها محترمة، مبينة أنهم يتنفسون من خلالها وعموم المسلمين في كل مكان هواءً إعلاميا نقيا. وفق ما كتبت عبر فيسبوك.

وتؤكد قناة الندى أن شعارها الرئيس هو الصدق ومنهجها الأبرز يتمثل في الحرفية العالية بنقل الرسالة الإعلامية الهادفة إلى تبصير الناس بكتاب الله وسنة رسول الله وبفهم الصحابة الكرام، داعية إلى المشاركة.





تردد قناة الندى 2021:

وتشير القناة إلى أنها تسعى إلى إعادة الثقة المفقودة لكل ما هو إسلامي، مشددة أنها تعمل على تسليط الضوء صوب المشاريع الخدمية التي تهم شؤون المسلمين بجميع أماكن تواجدهم حول العالم دون أي استثناء.

وتوضح قناة الندى أنها تبنى مجموعة من المشاريع الإعلامية التي وصفتها بأنها طموحة وعملاقة، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها تصب في النقاط المذكورة سابقا؛ خدمة للأمة الإسلامية بأكملها في الحاضر.

وتعرض قناة الندى الفضائية برنامج قصص الرسول للأطفال مع الشيخ محمود المصري، ودروس دينية حول خفايا الأولياء من شرح الشيخ الحويني وخواطر الجزء 25 من تقديم الشيخ محمد حسين يعقوب.