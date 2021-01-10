"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

واشنطن/سما/

أفادت قناة CBS الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يجر أي اتصالات مع نائبه مايك بينس منذ اقتحام مئات من أنصاره مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي ولا ينوي الاستقالة على خلفية الحادثة.

ونقلت القناة اليوم الأحد عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تأكيده أن ترامب يعتزم استئناف بعض المهام الرسمية الأسبوع القادم، بما في ذلك اتصالات دبلوماسية وأنشطة متعلقة بانتقال السلطة وزيارة مقررة إلى الحدود الأمريكية-المكسيكية الثلاثاء القادم، بغض النظر عن الدعوات المتعددة إلى عزله عن الحكم فورا وتسليم مقاليد الحكم إلى بينس من خلال تفعيل التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة.

Amid calls for his ouster and rumblings of invoking the 25th Amendment over the assault on the U.S. Capitol, President Trump plans to resume some official duties this week. https://t.co/9sJ84DxNLu — CBS News (@CBSNews) January 10, 2021



كما يعتزم الرئيس الأمريكي، حسب مصادر القناة، "اكتمال بعض الإجراءات النهائية" في سبيل تطبيق "اتفاقات أبراهام" المبرمة في سبتمبر الماضي تحت رعاية البيت الأبيض والتي تقضي بإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل من جانب والبحرين والإمارات من جانب آخر.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الجهود الدبلوماسية كبير مستشاري ترامب وصهره، جاريد كوشنر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي عاد مؤخرا من جولة إقليمية شملت إسرائيل والسودان، بالإضافة إلى إمكانية انخراط عدد من الزعماء الأجانب فيها.

وقالت ثلاثة مصادر في الإدارة لـCBS إن ترامب لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء فترة ولايته في 20 يناير و"لا يشعر بأي ضغوط لفعل ذلك".

وذكرت القناة أن مجلس الوزراء لم يطرح على بينس حتى الآن أي خطة لتفعيل التعديل الـ25 ولا يعتبر المسؤولون في الإدارة إمكانية عزل الرئيس عن الحكم خيارا واقعيا، غير أن إمكانية إطلاق تحقيق عزل ثان بحق ترامب يزعجه، حسب مصادر تحدثوا مع حلفاء للرئيس خارج البيت الأبيض في الأيام الأخيرة.

وحسب بيانات CBS، لم يتواصل ترامب وبينس منذ الأربعاء الماضي، حيث أكد مصدر مقرب من بينس أن ترامب لم يتصل مع نائبه للاطمئنان على سلامته وعائلته خلال حادثة اقتحام الكابيتول، على الرغم من أن بعض المشاغبين الذين تسللوا إلى داخل مقر الكونغرس كانوا يهتفون شعارات داعية لـ"إعدام بينس خنقا".

وأشارت القناة إلى أن ترامب في كلمته أمام مؤيديه قبيل الحادثة لم يقل أي شيء لحماية بينس، ما يعد أمرا مزعجا حتى بالنسبة لأقرب حلفاء الرئيس.

ولم يذكر ترامب نائبه في تصريحاته العلنية منذ الأربعاء أيضا، عندما نشر عبر "تويتر" تغريدة روج فيها فكرة خاطئة بأن بينس باعتباره رئيسا لمجلس الشيوخ يحظى بالصلاحيات الكافية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.

وأفادت مصادر CBS بأن ترامب في حوار شخصي قال إن بينس أبرم "صفقة سيئة"، مشيرة إلى أن الرئيس يصر على رفض تحمل أي مسؤولية عن أعمال العنف والشغب داخل الكابيتول التي أودت بأرواح خمسة أشخاص، وعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.