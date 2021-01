"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

أفادت قناة CBS الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب لم يجر أي اتصالات مع نائبه مايك بينس منذ اقتحام مئات من أنصاره مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي ولا ينوي الاستقالة على خلفية الحادثة.

ونقلت القناة اليوم الأحد عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تأكيده أن ترامب يعتزم استئناف بعض المهام الرسمية الأسبوع القادم، بما في ذلك اتصالات دبلوماسية وأنشطة متعلقة بانتقال السلطة وزيارة مقررة إلى الحدود الأمريكية-المكسيكية الثلاثاء القادم، بغض النظر عن الدعوات المتعددة إلى عزله عن الحكم فورا وتسليم مقاليد الحكم إلى بينس من خلال تفعيل التعديل الـ25 لدستور الولايات المتحدة.

