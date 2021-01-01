غزة: لجنة الطورائ الكبرى في رفح تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

غزة / سما /

أصدرت لجنة الطورائ الكبرى في رفح مساء يوم الأحد، تنويهاً مهماً للمواطنين.

وقالت لجنة الطوارئ في بيان صحفي، إنّه "من المقرر أن يجري الطب الوقائي فحص عشوائي بشأن فيروس كورونا في جميع مناطق محافظة رفح غدًا الإثنين الساعة 10 صباحاً، حسب ما هو موضح أدناه".

ودعت الجمهور الكريم التوجه في الموعد لإجراء فحوصات كورونا في الأماكن التالية:

المشروع/مسجد عمر بن عبدالعزيز الشوكة/بلدية الشوكة خربة العدس/مسجد حمزة النصر/بلدية النصر خط سير البرازيل/مسجد ابو بكر .

السلام/مسجد الايمان عباد الرحمن/مفترق عدنان ابو طه الجنينة/مجدي يونس او غبون (تل السلطان والسعودي) 1-مسجد طيبة 2-مسجد الصالحين 3-مسجد النور 4- مسجد سعد 5- مسجد بلال. (منطقة يبنا) مسجد الهدى (منطقة الشابورة) مسجد الرحمة مسجد الشهداء الأبرار مسجد الفاروق ديوان آل زعرب