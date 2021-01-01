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الشرطة الاسرائيلية تعتدي على مسيرة ضد العنف والجريمة في أم الفحم

الأحد 10 يناير 2021 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الاسرائيلية تعتدي على مسيرة ضد العنف والجريمة في أم الفحم



القدس المحتلة / سما /

قمعت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية في مدينة أم الفحم، ضد تفشي العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة مع العصابات الإجراميّة.

واعتدت الشرطة على التظاهرة بالقنابل الصوتية وسيارة رشّ المياه العادمة، بعد أن اتّجه المتظاهرون إلى الشارع الرئيسي لإغلاقه، بحسب موقع "عرب 48".

وانطلقت المسيرة، من الدوار الأول في أم الفحم، إذ كان من المقرر أن تنتهي عند الشارع الرئيسي لأداء صلاة العشاء هناك احتجاجا على الجريمة وتواطؤ الشرطة.

وهذه هي الوقفة الاحتجاجيّة الثانية في مدينة أم الفحم خلال يومين، إذ تظاهر أهالي المدينة وشخصيات سياسية بعد عصر أوّل  أمس، الجمعة، أمام مركز الشرطة في المدينة.

#الشرطة الاسرائيلية #مدينة أم الفحم #العنف والجريمة

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