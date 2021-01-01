الاوقاف بغزة تصدر بياناً مهماً بشأن أداء صلوات الجنازة

غزة / سما /

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة مساء يوم الأحد، توضيحاً مهماً بشأن أداء صلوات الجنازة.

وقالت وزارة الأوقاف في تصريح صحفي، إنّه "نظرًا للحالة الوبائية في قطاع غزة، ومن أجل الحفاظ على أرواح المواطنين نؤكد على الآتي:

1. أداء صلوات الجنازة يكون في الساحات العامة، وعدم تأديتها في المساجد بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة.

2. ضرورة الإسراع في دفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات.

3. عدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وأداء صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب.

4.عدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.