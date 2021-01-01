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رائد رضوان يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس رئيسا لهيئة مكافحة الفساد

الأحد 10 يناير 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رائد رضوان يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس رئيسا لهيئة مكافحة الفساد



رام الله / سما /

أدى رائد رضوان، مساء اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، وذلك عبر تقنية "الفيديوكونفرنس".

وقال الرئيس : "إن شاء الله ستكون على قدر هذه المسؤولية والمهمة صعبة"، مؤكدا أن محاربة الفساد أمر أساسي بالنسبة لنا، ولا يوجد شخص فوق القانون، ولن يستثنى أحدا إطلاقا، أي شخص توجه له تهمة بالفساد تحقق معه وتقدمه للقضاء أيا كان موقعه ومنصبه.

بدوره، أعرب رضوان عن شكره للرئيس، قائلا "أقسمت اليمين وأتحمل المسؤولية أمام الله وأماكم وبتوجيهاتكم سأمضي بهذا الدرب".

#رائد رضوان #هيئة مكافحة الفساد #الرئيس عباس

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