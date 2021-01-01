وزارة التعليم بغزة تحدد موعد امتحانات نهاية الفصل الأول وتوزيع الشهادات

غزة / سما /

كشفت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء يوم الأحد، عن موعد امتحانات نهاية الفصل الأول، وبداية الفصل الثاني.

وقالت الوزارة في بيانا مقتضب، إنّ "امتحانات نهاية الفصل الأول تبدأ يوم الأحد الموافق 2021/2/14، وتوزيع الشهادات يوم الخميس الموافق 2021/2/25".

وأشارت إلى أنّ الفصل الثاني يبدأ يوم الأربعاء الموافق 2021/3/3.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، أصدرت مساء الخميس الماضي، بياناً بشأن استئناف الدراسة للصفوف من (الأول إلى السادس)، في القطاع.



وقالت في بيانها: إنه تنفيذاً لقرار خلية الأزمة، تقرر استئناف الدراسة للصفوف (الأول - السادس)، بحيث يبدأ دوام المعلمين يوم الاثنين الموافق 11 كانون الثاني/يناير 2021، ودوام الطلبة يوم الأربعاء الموافق 13 كانون الثاني/يناير 2021م



وأكدت الوزارة على الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، على أن يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.



وأضافت: بأن "على الطلبة وأولياء أمورهم مراجعة الصفحات الإلكترونية للمدارس لمعرفة تفاصيل العودة للمدرسة".