  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"الأغلبية الديمقراطية": قد نصوت على محاكمة ترامب الثلاثاء أو الأربعاء

الأحد 10 يناير 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأغلبية الديمقراطية": قد نصوت على محاكمة ترامب الثلاثاء أو الأربعاء



واشنطن /سما/

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: قد نصوت على محاكمة الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء أو الأربعاء.

وأضاف في تصريحات لـ (فوكس نيوز)، أن محاكمة ترمب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا.

وكان العضو الديمقراطي بمجلس النواب، تيد ليو، قال: إننا "نتوقع التصويت منتصف الأسبوع المقبل على لائحة اتهام ضد ترمب".

وأضاف: بأن "بعض الجمهوريين قالوا سرا إنهم سيصوتون لصالح عزل ترمب".

في السياق، قال النائب الديمقراطي، غريغوري ميكس: إننا "سنقوم بمحاسبة ترمب من أجل الشعب الأمريكي".

من جهته، قال السيناتور الجمهوري، عن ولاية ميزوري، روي بلانت: إن تصرفات الرئيس ترمب يوم اقتحام الكونغرس وبعده كانت متهورة، مضيفاً أن "أمريكا في الطريق الصحيح لمحاسبة الرئيس".
 

#الولايات المتحدة #زعيم الأغلبية الديمقراطية #مجلس النواب الأمريكي #عزل ترامب #دونالد ترامب #البيت الابيض #محاكمة ترامب

الأكثر قراءة اليوم

المالية برام الله تكشف أولويات صرف الرواتب ...

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

صحفي إسرائيلي يتساءل: ما الذي يحدث في سماء العراق؟

خطوات عاجلة من ترامب لإحباط عزله وهي كالتالي..

أسباب تراجع حركة حماس عن شرط إجراء الإنتخابات بالتزامن ..العميد: أحمد عيسى

بنس يلوح بعزل ترامب.. و"شرط وحيد" قبل التنفيذ

الكشف عن تفاصيل اجتماع الرئيس مع حنا ناصر: إصدار مراسيم الانتخابات بحد أقصاه 20 يناير

الأخبار الرئيسية

وزارة التعليم بغزة تحدد موعد امتحانات نهاية الفصل الأول وتوزيع الشهادات

وثيقة اسرائيلية: المصالحة الخليجية يمكن أن تحسن العلاقات الإسرائيلية القطرية.. ما علاقة غزة؟

الرجوب يكشف موعد إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات الفلسطينية

5

حماس تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة هنية مع أمير دولة قطر في الدوحة

أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية