"الأغلبية الديمقراطية": قد نصوت على محاكمة ترامب الثلاثاء أو الأربعاء

واشنطن /سما/

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: قد نصوت على محاكمة الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء أو الأربعاء.



وأضاف في تصريحات لـ (فوكس نيوز)، أن محاكمة ترمب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا.

وكان العضو الديمقراطي بمجلس النواب، تيد ليو، قال: إننا "نتوقع التصويت منتصف الأسبوع المقبل على لائحة اتهام ضد ترمب".



وأضاف: بأن "بعض الجمهوريين قالوا سرا إنهم سيصوتون لصالح عزل ترمب".



في السياق، قال النائب الديمقراطي، غريغوري ميكس: إننا "سنقوم بمحاسبة ترمب من أجل الشعب الأمريكي".



من جهته، قال السيناتور الجمهوري، عن ولاية ميزوري، روي بلانت: إن تصرفات الرئيس ترمب يوم اقتحام الكونغرس وبعده كانت متهورة، مضيفاً أن "أمريكا في الطريق الصحيح لمحاسبة الرئيس".

