صبري: الحفريات "الإسرائيلية" في ساحة البراق اعتداء على الوقف الإسلامي

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين د. عكرمة صبري، مساء يوم الأحد، إنّ "الحفريات الصهيونية في ساحة البراق اعتداء على الوقف الإسلامي، وتغيير على طابع المدينة المقدسة وعبث بالتراث والآثار الإسلامية".

وأضاف صبري في تصريحات صحفية ، أنّ "ما يقوم به الاحتلال يقصد به طمس التاريخ والتراث الإسلامي بهدف إيجاد صبغة يهودية مزيفة وهذا تغيير للواقع وهو مرفوض؛ لأنه يتعارض مع القوانين الدولية".

وتابع: "من المؤسف أن الموقف الفلسطيني والعربي يكتفي بالتنديد والاستنكار وهذه مواقف مخيبة لا تردع الاحتلال".

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تستغل وباء كورونا من أجل التضييق على الأقصى والتقليل من أعداد المسلمين فيه، فلا يوجد تشديد لإجراءات كورونا في القدس سوى في الأقصى.