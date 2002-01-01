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هيئة الأسرى: الاحتلال يبلغ الأسير حسين مسالمة إصابته بسرطان الدم

الأحد 10 يناير 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الاحتلال يبلغ الأسير حسين مسالمة إصابته بسرطان الدم



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بإصابة الأسير حسين محمد المسالمة (37 عامًا) من بيت لحم، والمحكوم بالسجن 20 عامًا منذ العام 2002، بسرطان الدم (اللوكيميا).

وبين محامي الهيئة كريم عجوة، أن الأسير المسالمة كان يعاني من آلآم وأوجاع في البطن خلال الفترة السابقة، وقد تم نقله الى مستشفى سوروكا قبل نحو اسبوعين، وتبين إصابته بسرطان الدم.

وأضاف عجوة، بأنه تم إعطاء الأسير المسالمة أولى جلسات العلاج الكيماوي قبل أيام.

يُشار إلى أن قرابة 700 أسير في سجون الاحتلال، هم من المرضى، منهم قرابة 300 أسير يعانون من أمراض مزمنة، بينهم أكثر من إثني عشر أسيرا يعانون من السرطانات والأورام.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #فيروس كورونا

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