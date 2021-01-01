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الاردن - تسجيل 15 وفاة و1250 إصابة بفيروس كورونا

الأحد 10 يناير 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن - تسجيل 15 وفاة و1250 إصابة بفيروس كورونا



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 15 وفاة و1250 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4024 وفاة و307209 إصابات.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على (593) في محافظة العاصمة عمّان، و(187) في محافظة إربد، منها (26) في الرمثا، و(144) في محافظة البلقاء، و(66) في محافظة عجلون، و(65) في محافظة المفرق، و(51) في محافظة الزرقاء، و(47) حالة في محافظة جرش، و(45) في محافظة مأدبا، و(39) في محافظة الكرك، و(21) في محافظة الطفيلة، و(12) في محافظة العقبة، و(10) حالات في محافظة معان، منها (4) في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 14400 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 59 حالة، فيما غادرت 72 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ (528) حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (442)، بنسبة إشغال بلغت 10 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (203) بنسبة إشغال بلغت 21 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (93) جهازاً بنسبة إشغال بلغت 10 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1802 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 288785 حالة.

وأضاف أن 24560 فحصاً مخبريّاً أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3411667 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 09ر5 بالمئة.

#الاردن #فيروس كورونا

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