6814 إصابة جديدة بالكورونا و55 وفاة في البلدات العربية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا لغاية، اليوم الأحد، في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، بلغ 83,822 في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 487,308، ما يعادل 17.2% من إجمالي الإصابات في البلاد.



وحسب الهيئة فقد ارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية في الأسبوع الماضي بنحو 6,814 إصابة جديدة، وفي المقابل على مستوى البلاد بلغ عدد المصابين الجدد لذات الفترة 51,441.



وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ 72,931حالة نشطة مع تسجيل زيادة بلغت 20,618 حالة جديدة لذات الفترة. وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو13.9% من إجمالي الحالات النشطة في البلاد، في حين ارتفع عدد الوفيات في الأسبوع الماضي بـ55 وفاة وبلغ إجمالي الوفيات 581.



هذا، وارتفع عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية إلى 209 حالة، بينها 60 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. وفي المقابل وعلى مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطرة إلى 968 حالة بينها 247 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.