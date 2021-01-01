6.5 بالمئة من فلسطينيي الداخل تلقوا تطعيمات ضد كورونا

القدس المحتلة / سما /

ذكرت معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الأحد، أن عدد التطعيمات في البلدات العربية بلغت 115,500 من مجمل عدد التطعيمات في البلاد التي بلغت 1,770,339 وبهذا فإن نسبة التطعيمات في البلدات العربية من إجمالي التطعيمات في البلاد نحو 6.5%.



وحسب المعطيات، فقد بلغت النسبة الكلية للأفراد الذين تلقوا التطعيم في البلدات العربية نحو 8.2% مقابل 19.2% على مستوى البلاد.



أما بخصوص فئة 60 عامًا فما فوق فبلغ عدد الذين تلقوا التطعيم في البلدات العربية 43,390 وبلغت نسبة التطعيم في تلك الفئة العمرية 42.5%.