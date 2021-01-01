حماس تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة هنية مع أمير دولة قطر في الدوحة

غزة / سما /

زار وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة ظهر اليوم الأحد، الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقدّم هنية والوفد وفق ما ذكرت حركة حماس التهاني لأمير قطر بنجاح قمة "العلا" والشروع في المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي، معبرًا عن أمله أن تكون مقدمة لإنهاء الخلافات العربية كافة، وإنهاء الأزمات البينية بين مكونات الأمة.



وأشاد رئيس الحركة والوفد المرافق بجهود الأمير ودولة قطر في ملف المصالحة الفلسطينية وحرصه على استعادة شعبنا وحدته وإنهاء حقبة الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.



وأكد رئيس الحركة تعامل حماس الإيجابي مع الجهود الأخيرة للوصول إلى الوحدة الوطنية بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.



وثمن رئيس المكتب السياسي المواقف القطرية في دعم حقوق شعبنا في مختلف المسائل السياسية والدعم المستمر لصمود الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى المشاريع القطرية الكريمة وخاصة المنحة الشهرية المقدمة لقطاع غزة والتي تعبر عن أصالة المواقف القطرية النبيلة والتي تساهم في التخفيف من معاناة شعبنا.



وجرى بحث معمق خلال اللقاء في مختلف التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وقضايا المنطقة وبعض التطورات الدولية وكيفية التعامل مع هذه المتغيرات بما يصب لصالح شعبنا وأمتنا.



وقد شارك في اللقاء أعضاء المكتب السياسي للحركة د. موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، وعزت الرشق، وحسام بدران، وزاهر جبارين، وماهر عبيد.

