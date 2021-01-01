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الرجوب يكشف موعد إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات الفلسطينية

الأحد 10 يناير 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يكشف موعد إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات الفلسطينية



رام الله / سما /

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، محمد أبو وندي، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب أبو وندي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مدينة رام الله، في صورة مستجدات الحوار الوطني بين حركتي فتح وحماس، والرسالة التي تلقاها الرئيس محمود عباس من رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية والتي تضمنت موافقة حركته على إجراء الانتخابات بالتوالي والترابط وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل.

وأكد الرجوب، أن الرئيس محمود عباس سيصدر المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما وضع الرجوب السفير الأردني في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا جرّاء ممارسات الاحتلال الهادفة للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا التزام القيادة بالثوابت الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وثمن الرجوب خلال اللقاء الدور الأردني الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة لدعمه منذ اللحظة الأولى لجهود استئناف الحوار بين حركتي فتح وحماس، موجها الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وللقيادة الأردنية على دعمهم المتواصل.

بدوره، أكد السفير أبو وندي موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وفقاً للشرعية الدولية.

كما أكد على مواصلة الدعم الأردني للحوار الوطني الفلسطيني لحين الوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة على أسس ديمقراطية ونزيهة.
 

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