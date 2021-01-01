  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإفتاء المصرية: لا يجوز لغير الطبيب وصف الدواء للمرضى

الأحد 10 يناير 2021 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفتاء المصرية: لا يجوز لغير الطبيب وصف الدواء للمرضى



القاهرة /سما/

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه "لا يحق لغير الطبيب، صيدليا كان أو غيره، أن يتجاوز مهام عمله، ويصف الدواء للمرضى".

وأشارت إلى أن سبب هذا القرار "استند إلى ما جرت عليه عادة الأطباء من وصف أدوية معينة لأعراض معينة، لأنه وإن تشابهت الأعراض، فإن ما يصلح لمريض، قد لا يصلح لمريض آخر، ومعرفة هذا الأمر من شأن الطبيب المختص".

وشددت دار الإفتاء على أن "وصف الدواء للمرضى، وتشخيص حالتهم الصحية، وتقديم النصح لهم، من اختصاص الطبيب المعالج، الذي هو منوط بالكشف والاستفسار عن حالة المريض".

وجاء ذلك تعليقا على انتشار الكثير من الوصفات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، من قبل غير المتخصصين في علاج فيروس كورونا المستجد.

وحذرت دار الإفتاء، من أن "وصف غير المختصين لتلك الأدوية، هو من الترويج للكذب، والباطل في المجتمع، وقد تظاهرت النصوص الشرعية على تحريم الكذب، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة".

كما أوردت دار الإفتاء في ختام فتواها أن "ناشر هذه الوصفات الطبية من غير المتخصصين داخل في حيز الخطر، ولا يشفع له حسن القصد"، مشيرة إلى أن "العبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوع من الفساد في الأرض، يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية، وصيانتها، وتحريم الاعتداء عليها، ووصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواء لمريض".

#الافتاء المصرية

الأكثر قراءة اليوم

المالية برام الله تكشف أولويات صرف الرواتب ...

معاريف: نتنياهو تم وضعه في "غرفة مغلقة" لدواع أمنية

صحفي إسرائيلي يتساءل: ما الذي يحدث في سماء العراق؟

أول اختراق للمصالحة الخليجية..قطر توقف بطل كمال أجسام بحريني

خطوات عاجلة من ترامب لإحباط عزله وهي كالتالي..

أسباب تراجع حركة حماس عن شرط إجراء الإنتخابات بالتزامن ..العميد: أحمد عيسى

بنس يلوح بعزل ترامب.. و"شرط وحيد" قبل التنفيذ

الأخبار الرئيسية

أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية

حنا ناصر يكشف عن نتائج لقائه بالرئيس عباس: إجراء الانتخابات يحتاج 120 يوماً من تاريخ صدور المرسوم

خاطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

5ffac8ef4c59b76223038b92

اجتماع رباعي دولي في مصر لـ"إحياء" المفاوضات الفلسطنية الاسرائيلية

معروف: الأربعاء فتح المدارس و أونروا ستكون ملتزمة بخطة التعليم بغزة الفصل الدراسي المقبل